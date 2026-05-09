Вырос кредитный портфель банков Азербайджана по торговым предприятиям

БАКУ /Trend/ - На 1 апреля текущего года бизнес-кредитный портфель банков Азербайджана по торговым предприятиям составил 4,222 миллиарда манатов.

Trend сообщает об этом со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, кредитный портфель по указанной сфере вырос в месячном сравнении на 14 миллионов манатов, или на 0,3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сократился на 26 миллионов манатов, или на 0,6%.

Так, сумма бизнес-кредитов, выданных банками торговым предприятиям, на 1 марта 2026 года составляла 4,208 миллиарда манатов, а на 1 апреля прошлого года — 4,248 миллиарда манатов.

Отметим, что на 1 апреля 2026 года кредитный портфель банков в Азербайджане составил 30,290 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля бизнес-кредиты составили 53,5% (16,215 миллиардов манатов), потребительские кредиты — 31,3% (9,491 миллиардов манатов) и ипотечные кредиты — 15,2% (4,585 миллиардов манатов).