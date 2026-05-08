Представители IsDB ознакомились с проектами, реализуемыми в СЭЗ «Алят» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 мая делегация во главе с председателем Группы Исламского банка развития (IsDB) Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром посетила Свободную экономическую зону «Алят».

Как сообщает Trend со ссылкой на СЭЗ, в рамках визита состоялась встреча с участием делегации, заместителя министра экономики Самеда Баширли, а также других официальных лиц министерства экономики. В ходе встречи председатель правления Уполномоченного органа Свободной экономической зоны «Алят» (СЭЗ) Валех Алескеров выступил с подробной презентацией о СЭЗ.

В ходе презентации В.Алескеров подробно проинформировал гостей о бизнес-среде, созданной для инвесторов в Свободной экономической зоне «Алят». К числу преимуществ были отнесены уникальная правовая база, пакеты фискальных и нефискальных стимулов, промышленные земельные участки с полностью готовой к использованию инфраструктурой и коммунальными услугами, а также транспортно-логистические преимущества. Он также рассказал о реализованных на сегодняшний день в Свободной экономической зоне инфраструктурных проектах и о текущих проектах, осуществляемых на её территории.

М.Аль-Джасир высоко оценил проделанную работу, особо отметив реализуемые проекты, включая строительство аэропорта. Он также проявил большой интерес к тому, чтобы Свободная экономическая зона «Алят» использовала опыт других успешных свободных экономических зон. Председатель IsDB отметил, что применение принципа «единого окна» в управлении отношениями с инвесторами, а также централизованное управление процессами ещё больше повышают привлекательность экономической зоны.

В рамках визита делегация и официальные лица министерства экономики ознакомились с бизнес-средой, созданной для инвесторов в Свободной экономической зоне «Алят». Сначала они посетили территорию СЭЗ-1, предназначенную для стандартного производства, и ознакомились с реализуемыми там инфраструктурными работами. Затем они понаблюдали за процессом строительства международного аэропорта, возводимого на территории СЭЗ-4.