Посол Гисмет Гезалов поздравил Тахиру Алиеву, участницу Великой Отечественной войны, проживающую в Ашхабаде (ФОТО)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмет Гезалов посетил Тахиру Гасан Кызы Алиеву — гражданку азербайджанского происхождения, в возрасте 100 лет, проживающую в Ашхабаде, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство.

Поздравив её с победой над фашизмом он вручил ей букет цветов и подарок.

Посол Г. Гезалов сообщил Т. Алиевой, что её самоотверженный труд и жертвенность в годы войны помнят с уважением и почтением, и пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Посол Г. Гезалов также подчеркнул, что государство и народ высоко ценят участников Великой Отечественной войны как в Азербайджане, так и в Туркменистане.

В то же время Т. Алиева выразила благодарность за проявленное внимание и уважение, пожелала мира и спокойствия нашим странам, а также поделилась своими воспоминаниями о военном периоде, которые были для неё тяжёлыми, но в то же время вызывающими чувство гордости.

В годы Второй мировой войны Тахира Алиева работая в тылу, внесла значительный вклад в обеспечение продовольствием фронта.