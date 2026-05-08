В Азербайджане произведены единовременные выплаты участникам Второй мировой войны

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 24 апреля 2026 года, участникам Второй мировой войны 1941–1945 годов и другим категориям лиц, предусмотренным документом, была выплачена единовременная материальная помощь.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, в связи с 81-й годовщиной Победы над фашизмом каждому участнику Второй мировой войны была выплачена единовременная помощь в размере 2750 манатов.

Также единовременную выплату в размере 1500 манатов получили вдовы погибших или впоследствии умерших участников войны, лица, награжденные орденами и медалями за труд в тылу, сотрудники спецподразделений, выполнявшие задачи в интересах армии и флота в годы войны, а также лица, награжденные медалями за оборону Ленинграда и участники блокады Ленинграда.

Отмечается, что распоряжение охватило около 2 тысяч человек, включая 13 участников Второй мировой войны. Средства были перечислены на их банковские счета.