ГНС Азербайджана поставила на налоговый учет еще три международные IT-компании

БАКУ/ Trend/ - В рамках реформ, проводимых Государственной налоговой службой (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана в направлении налогообложения электронной торговли, продолжается процесс постановки на налоговый учет в целях НДС иностранных компаний, предоставляющих цифровые услуги.

Как сообщает Trend со ссылкой на ведомство, в 2026 году еще три международные компании были поставлены на налоговый учет в электронном порядке через портал Государственной налоговой службы.

Речь идет о швейцарской компании Epic Games Commerce GmbH, немецкой Contabo GmbH и американской Chess.com LLC.

Таким образом, количество нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги и зарегистрированных в электронном порядке для налогового учета, достигло 10. Это означает отмену дополнительного удержания НДС для физических лиц, пользующихся услугами этих компаний.

Согласно требованиям статей 33.8-1 и 169.8 Налогового кодекса, при оплате услуг данных компаний банки больше не начисляют дополнительную сумму НДС за счет средств граждан.

Следует отметить, что регистрация компаний-нерезидентов в качестве плательщиков НДС с прошлого года осуществляется через специальный портал, созданный в Интернет-налоговом управлении Государственной налоговой службы.

Основной целью портала, разработанного с учетом международного опыта, является создание возможностей для дистанционного и упрощенного налогового учета для транснациональных компаний, предоставляющих услуги электронной торговли, а также обеспечение декларирования и уплаты обязательств по НДС в странах, где они осуществляют деятельность и формируют экономическую ценность.

Государственная налоговая служба продолжает реализацию соответствующих мер для обеспечения непрерывности данного процесса. Проводимая работа имеет важное значение с точки зрения расширения базы налогообложения цифровых услуг, совершенствования налогового администрирования и формирования справедливой конкурентной среды.