Туркменистан представил план строительства комплекса по очистке водорода на Сейдинском НПЗ

АШХАБАД /Trend - Туркменистан планирует построить комплекс по очистке и обогащению водорода на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Как сообщает Trend со ссылкой на государственный концерн "Туркменнебит", проект включен в Программу социально-экономического развития и инвестиций страны до 2026 года.

Кроме того, на нефтеперерабатывающем заводе продолжится строительство водозаборной насосной станции для блока водоснабжения и очистки сточных вод, рассчитанного на переработку до 145 920 кубометров воды в сутки.

Отметим, что Сейдинский НПЗ, расположенный в Лебапской области страны, остается одним из старейших и наиболее стратегически важных объектов нефтеперерабатывающего комплекса Туркменистана. Построенный в начале 1970-х годов одновременно с развитием города Сейди, завод по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении нефтеперерабатывающих мощностей страны и снабжении топливом.

В первом полугодии 2025 года Сейдинский НПЗ переработал 269 400 тонн сырой нефти, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это увеличение объемов переработки способствовало росту производства бензина, дизельного топлива и битума; отчеты указывают на одновременную тенденцию к увеличению объемов производства сжиженного углеводородного газа за тот же период.