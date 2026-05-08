БАКУ/Trend/ - Утверждены правила проведения стресс-тестов в банках Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), соответствующее решение подписал председатель банка Талех Кязымов.

Новые правила определяют механизмы оценки рисков в банках, организации стресс-тестирования, разработки моделей и оценки результатов.

Согласно решению, банки должны проводить стресс-тесты для выявления и оценки событий, способных негативно повлиять на риск-профиль, а также разрабатывать планы мероприятий по итогам тестирования. Стресс-тесты будут разрабатываться подразделениями, осуществляющими функции управления рисками, совместно с другими соответствующими подразделениями. После согласования с Правлением они будут утверждаться Наблюдательным советом и Комитетом по управлению рисками.

Согласно документу, периодичность проведения стресс-тестов будет определяться с учетом особенностей деятельности банка, масштаба рисков, а также изменений рыночной и макроэкономической среды. Результаты стресс-тестов будут использоваться при стратегическом планировании банка, формировании риск-аппетита, внутренней политики и лимитов.

Правила также устанавливают подробные требования к разработке моделей стресс-тестирования. В частности, модели должны основываться на экономических, финансовых и статистических теориях, а также соответствовать размеру банка, особенностям его деятельности и уровню рисков. Требуется, чтобы модели были статистически и экономически надежными, а взаимосвязи между экономическими показателями учитывались в соответствии с экономической логикой.

Кроме того, при подготовке стресс-тестов должны использоваться эконометрические модели, которые необходимо проверять на различных экономических циклах и сценариях. Также должно прогнозироваться влияние макроэкономических показателей на риск-профиль банка.

Согласно правилам, банки должны проводить анализ чувствительности и сценарный анализ на уровне портфеля или всего банка. Анализ чувствительности направлен на оценку влияния факторов риска на банк. В его рамках могут оцениваться изменения процентных ставок, снижение стоимости ликвидных активов, банкротство крупных контрагентов и другие шоки.

Сценарный анализ будет проводиться по сценариям «крайне неблагоприятный», «неблагоприятный» и «вероятный». При анализе будут учитываться как исторические данные, так и гипотетические события.

Документ предусматривает, что банки должны проводить стресс-тесты как минимум по рискам ликвидности, кредитным, рыночным и операционным рискам. При тестировании риска ликвидности будут учитываться рыночная ситуация, а также кредитные и другие риски. Анализ кредитного риска будет учитывать особенности кредитного портфеля и события, способные повлиять на стоимость ценных бумаг, выступающих обеспечением.

В стресс-тестах по операционным рискам должны учитываться, в том числе, риски роста случаев внутреннего мошенничества в период экономического кризиса. Анализ рыночных рисков будет охватывать влияние изменений процентных ставок, валютных курсов, а также цен на ценные бумаги и товары.

Правила также содержат требования к проведению стресс-тестов «bottom-up». Так, Центральный банк Азербайджанской Республики ежегодно до 30 декабря будет предоставлять банкам макроэкономические прогнозы для годовых стресс-тестов, а до 30 июня — для полугодовых.

Системно значимые банки должны проводить стресс-тесты «bottom-up» на полугодовой и годовой основе, остальные банки - ежегодно. Результаты годовых стресс-тестов и планы мероприятий должны представляться в Центральный банк в течение 45 календарных дней после предоставления макроэкономических прогнозов.

Согласно правилам, при проведении стресс-тестов «bottom-up» не допускаются целенаправленное сокращение кредитного портфеля, улучшение категории риска активов или искусственное увеличение доходов при неблагоприятных сценариях.

Результаты, представленные ЦБА, будут оцениваться в течение 30 календарных дней и учитываться в процессе риск-ориентированного надзора.