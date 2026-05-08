МАГАТЭ и Казахстан обсудили расширение сотрудничества в ядерной сфере

АСТАНА/Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Агентство Республики Казахстан по атомной энергии обсудили расширение сотрудничества в ядерной сфере.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

Делегация Казахстана во главе с заместителем председателя Агентства Гумаром Сергазиным посетила штаб-квартиру МАГАТЭ и провела встречи с заместителями Генерального директора агентства и руководством профильных департаментов.

В ходе визита стороны обсудили сотрудничество в области развития атомной энергетики, ядерной медицины, технической кооперации, а также ядерной и радиационной безопасности.

На встрече с заместителем Генерального директора МАГАТЭ по ядерным наукам и применениям Наджатом Мохтаром были рассмотрены вопросы развития ядерной медицины в Казахстане, применения радиационных технологий в обеспечении продовольственной безопасности, а также взаимодействия в рамках инициатив МАГАТЭ «Rays of Hope» и «Atoms4Food».

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству с Национальной академией наук Казахстана по внедрению ядерных и радиационных технологий для укрепления продовольственной безопасности, повышения устойчивости сельского хозяйства и развития научных исследований.

Делегация и представители МАГАТЭ также обсудили подготовку специалистов в области ядерной медицины, радиологии, лучевой онкологии и медицинской физики, а также совершенствование систем обеспечения качества в лучевой терапии и ядерной медицине в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.

На встрече с заместителем Генерального директора МАГАТЭ, руководителем Департамента ядерной энергии Михаилом Чудаковым были обсуждены вопросы развития ядерно-энергетической инфраструктуры Казахстана. В рамках проекта технической кооперации совместно с экспертной группой МАГАТЭ актуализирован Комплексный план совместных работ на 2026–2027 годы по вопросам поддержки проекта строительства АЭС в Казахстане. Отдельно были рассмотрены планируемые совместные мероприятия по разработке Национальной программы экологической реабилитации ядерных и радиационно-опасных объектов в Каспийском регионе.

Кроме того, в ходе переговоров с заместителем Генерального директора МАГАТЭ и руководителем Департамента ядерной безопасности и физической защиты Карин Эрвиу обсуждались вопросы ядерной физической защиты, подготовки специалистов по радиационной защите, а также развития нормативной базы и инфраструктуры Казахстана в сфере ядерной и радиационной безопасности.

Достигнутые в ходе визита договоренности и инициативы, обсужденные в ходе визита, планируется включить в разрабатываемую дорожную карту сотрудничества между Казахстаном и МАГАТЭ.