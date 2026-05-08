Аббас Ибрагимов обнародовал объем активов BTB Bank, переданных АВВ

БАКУ/ Trend/ - Объем активов, переданных из BTB Bank в Международный банк Азербайджана (ABB), достиг 295 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Правления ABB Аббас Ибрагимов сегодня на пресс-конференции, посвященной отчету об устойчивости банка.

Он отметил, что большая часть переданного портфеля связана с кредитами.

"Большая часть кредитного портфеля, то есть 70% (или более 80 миллионов манатов), связана с ипотечными кредитами. Передача большей части портфеля завершена. В передаче же определенной части имеют место задержки, обусловленные процессами, связанными с государственными фондами. Всего насчитывается 20 тысяч сделок, касающихся 13 тысяч клиентов", - добавил председатель.