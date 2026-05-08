В Центре русской культуры в Баку состоялся показ фильма "Сердце лидера", посвященного памяти Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/- В Баку прошёл памятный вечер, приуроченный к 103-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Гостям, среди которых были государственные и общественные деятели, главы дипломатических миссий, был представлен документальный фильм известного журналиста, интервьюера, радио- и телеведущего Михаила Гусмана "Сердце лидера". Мероприятие было организовано Русской общиной Азербайджана и состоялось в Центре русской культуры, сообщает Trend Life.

Картина "Сердце лидера" посвящена жизни и политическому наследию Гейдара Алиева - великой личности современной истории Азербайджана. Фильм раскрыл его роль в становлении государственности, укреплении независимости страны и формировании стратегического курса развития. Особое внимание в ленте было уделено личностным качествам лидера, его стилю управления и способности принимать решения в сложные исторические периоды.

В основу фильма легли архивные материалы, редкие кадры, а также воспоминания современников, политических деятелей и представителей общественности. Лента представила зрителю не только историческую хронику, но и попытку осмысления личности великого лидера Гейдара Алиева через призму времени.

Михаил Гусман рассказал о процессе работы над фильмом и подчеркнул, что создать часовую ленту о столь масштабной личности было непростой задачей: материалы собирались по крупицам, чтобы максимально точно передать путь и характер великого лидера Гейдара Алиева. Автор рассказал и о том, почему фильм получил такое название. Картина называется "Сердце лидера", так как всю свою жизнь Гейдар Алиев работал на разрыв сердца, работал, отдавая всего себя без остатка родной стране. Михаил Гусман также поделился личными воспоминаниями об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, отметив его исключительную внутреннюю силу, твердый характер и мужество. Было подчеркнуто, что великий лидер Гейдар Алиев с достоинством и честью проходил через все жизненные обстоятельства, оставаясь верным своей главной цели - служению Азербайджану. Вся жизнь Гейдара Алиева была посвящена стране и ее будущему, а сам он по-настоящему жил ради своего народа.

Также состоялись выступления первых заместителей председателя Русской общины Азербайджана Анастасии Лавриной и Виталия Ковалева, директора Центра русской культуры Галины Манафовой, в ходе которых была отмечена важность подобных проектов. Кроме того, в рамках мероприятия была представлена фотовыставка, посвященная жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!