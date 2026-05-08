Новый этап Среднего коридора: Тбилиси и Ашхабад синхронизируют инфраструктурные проекты

БАКУ /Trend/ - Визит министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в столицу Туркменистана Ашхабад и состоявшаяся 7 мая пятая сессия Межправительственной грузино-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству подтвердили дальнейшее углубление взаимодействия между двумя странами в транспортной, торговой, энергетической и технологической сферах. В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние торгово-экономических отношений и определили приоритетные направления их расширения, включая развитие транспортно-логистического потенциала, наращивание грузоперевозок, в том числе по железной дороге, а также вопросы энергетики, химической промышленности и инвестиционного сотрудничества.

Основное внимание на заседании было уделено транспортно-логистической повестке. Стороны подчеркнули важность увеличения объемов грузоперевозок и расширения инфраструктурного взаимодействия, включая железнодорожные маршруты и мультимодальные цепочки. Отдельно обсуждались вопросы координации между транспортными и инфраструктурными ведомствами, а также создание условий для более активного сотрудничества деловых кругов двух стран. По итогам встречи был подписан итоговый Протокол пятого заседания Межправительственной комиссии, закрепивший достигнутые договоренности.

Однако нынешнее заседание не является изолированным дипломатическим событием. Ему предшествовала серия процессов и переговоров, которые фактически формируют новую геоэкономическую конфигурацию на пространстве Каспийского и Черного морей.

В последние недели Тбилиси активизировал переговоры вокруг развития Среднего коридора - маршрута, соединяющего Китай, Центральную Азию, Каспийский регион, Южный Кавказ и Европу. Одним из ключевых элементов этих обсуждений стали переговоры Грузии с Китаем. 24 апреля Мариам Квривишвили во главе грузинской делегации в Пекине обсудила с заместителем председателя Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжоу Хайбинем развитие Среднего коридора и стратегическую роль черноморского глубоководного порта Анаклия, который Тбилиси рассматривает как один из ключевых логистических узлов будущего евразийского транзита.

Одновременно власти Грузии продвигают модернизацию транспортной инфраструктуры страны. 5 мая компания “Грузинская железная дорога” представила проект, предусматривающий масштабную реконструкцию железнодорожной системы страны. А 6 мая в Анаклии официально стартовали работы по строительству глубоководного порта.

Таким образом, визит в Ашхабад стал частью более широкой стратегии Тбилиси по превращению страны в один из центральных транзитных узлов Среднего коридора.

На этом фоне Туркменистан приобретает для Грузии особое значение. Именно Туркменистан является одним из ключевых каспийских участников маршрута, соединяющего Центральную Азию с Южным Кавказом и далее с Европой. Для реализации подобной архитектуры необходима тесная координация транспортной, портовой, таможенной и логистической инфраструктуры Туркменистана, Азербайджана и Грузии.

Примечательно, что параллельно с политическим сближением между Тбилиси и Ашхабадом фиксируется резкое ускорение двусторонней торговли.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, экспорт в Туркменистан в январе-марте 2026 года превысил $7,7 млн против $2,5 млн за аналогичный период прошлого года. Рост составил 211,8%, или более чем утроился.

Только в марте 2026 года экспорт достиг $4,8 млн против $1,4 млн годом ранее. При этом по сравнению с февралем текущего года поставки выросли с $1,6 млн до $4,8 млн, что указывает на резкое и значительное ускорение товарооборота.

Структура грузинского экспорта в Туркменистан также демонстрирует постепенное расширение экономических связей. Основу поставок составляют сельскохозяйственные товары, медицинская и ортопедическая продукция, фармацевтика, алкогольные напитки, автомобили, потребительские товары, а также отдельные виды промышленной продукции и оборудования.

Существенную роль в торговле играет и реэкспорт. Значительная часть поставок автомобилей и промышленной продукции в Туркменистан проходит через грузинскую инфраструктуру, включая черноморские порты и транспортные маршруты через Азербайджан и Каспийское море.

Рост торговли сопровождается и институциональным укреплением двусторонних отношений. В феврале 2026 года Туркменистан и Грузия подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве во время визита председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой в Тбилиси.

В марте в Грузию прибыл заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев. В ходе переговоров стороны уделили особое внимание вопросам торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, цифровой экономики, а также развитию логистических цепочек через грузинские черноморские порты. Туркменская делегация, возглавляемая Атагулыевым, отдельно ознакомилась с грузинской портовой инфраструктурой, включая потенциал черноморских портов Поти и Анаклия. В центре обсуждений находились возможности расширения транзита туркменских грузов через Южный Кавказ в направлении Черного моря и Европы.

Фактически речь идет уже о формировании более широкой региональной транспортно-экономической связки Туркменистан-Азербайджан-Грузия.

Как писал ранее Trend в аналитической статье "Туркменистан продвигается на Запад через Грузию - Азербайджан становится стратегическим мостом", именно Азербайджан играет в этой системе ключевую роль соединительного звена между Каспием и Черным морем. Через азербайджанскую инфраструктуру проходят как транспортные маршруты, так и значительная часть будущих энергетических и логистических проектов Среднего коридора.

Выступая в Баку 2 апреля, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев заявил, что Ашхабад придает особое значение развитию транспортного коридора Восток-Запад, а также подчеркнул важность Транскаспийского международного транспортного маршрута, каспийско-черноморского направления и маршрутов, связывающих Центральную Азию с Ближним Востоком. По его словам, развитие этих коридоров открывает “новые возможности для роста торговли и расширения сотрудничества”.

Параллельно 3 апреля в Баку состоялась серия азербайджано-туркменских переговоров с участием Нокергулы Атагулыева. В ходе встреч с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым стороны обсудили расширение сотрудничества в энергетике, транспорте, логистике и транзите. Отдельное внимание было уделено развитию мультимодальных перевозок через Бакинский международный морской порт и порт Туркменбаши, цифровизации транспортных операций и увеличению грузопотока по Среднему коридору. В то же время премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что в 2025 году объем транзитных перевозок по Среднему коридору вырос почти на 11%, достигнув 5 миллионов тонн.

Вышеупомянутое является показателем того, что на фоне роста глобального интереса к альтернативным евразийским маршрутам роль Азербайджана как центрального транзитного узла между этими двумя странами продолжает усиливаться.

Тем временем для Грузии сближение с Туркменистаном открывает возможности по увеличению грузопотоков через собственные порты, укреплению статуса страны как логистического хаба на Черном море и расширению сотрудничества с Центральной Азией.

Кроме того, Тбилиси стремится закрепить за собой роль одного из основных инфраструктурных партнеров ЕС и Китая в рамках Среднего коридора. Развитие Анаклии, модернизация железных дорог и расширение транспортных мощностей напрямую связаны с этой стратегией.

Для Туркменистана сотрудничество с Грузией также приобретает все большее значение. Ашхабад заинтересован в диверсификации внешнеэкономических маршрутов, расширении доступа к черноморскому направлению и укреплении транзитных связей с европейскими рынками. При этом формат Среднего коридора позволяет Туркменистану активнее интегрироваться в региональную торговлю без отхода от своей традиционной политики нейтралитета.

Дополнительный интерес представляет и развитие сотрудничества в сфере цифровой экономики, финансовых сервисов, банковского взаимодействия и технологических платформ. На фоне растущего товарооборота и логистической интеграции стороны все активнее обсуждают механизмы упрощения расчетов, координации таможенных процедур и цифровизации транзитных операций.

В этих условиях нынешняя сессия Межправительственной комиссии в Ашхабаде может стать важным этапом дальнейшего углубления грузино-туркменского сотрудничества сразу по нескольким стратегическим направлениям - от торговли до цифровой экономики и инфраструктурной интеграции в рамках Среднего коридора.

Тема энергетики в данном контексте приобретает особое значение. Вопрос, о котором Trend ранее писал в статье "Газовый баланс Евразии: как Галкыныш может изменить маршруты поставок", становится все более актуальным на фоне начавшегося 17 апреля освоения месторождения “Галкыныш” и продолжающегося интереса Европы к альтернативным источникам газа. Параллельно стороны могут обсудить сотрудничество в сфере цифровой экономики, высоких технологий и агропромышленного сектора, включая внедрение технологических решений в сельское хозяйство и логистику.

Отдельное значение в ходе заседания приобрели вопросы укрепления контактов между бизнес-сообществами и подготовки условий для реализации совместных инвестиционных проектов. На этом фоне заявляется, что в ближайшее время будут организованы взаимные визиты бизнес-делегаций, которые продолжат проработку практических направлений сотрудничества.

В рамках этих визитов одним из актуальных вопросов взаимного сотрудничества и обмена опытом может стать кооперация в финансовой и банковской сфере. Грузия уже обладает опытом выхода собственных финансовых структур на рынки Центральной Азии - в частности, TBC Bank активно развивает деятельность в Узбекистане.

В грузинской финансовой системе уже закрепилась модель устойчивой интеграции в международные рынки капитала: в начале мая министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили приняла участие в церемонии на Лондонской фондовой бирже, посвященной включению Банка Грузии (входящего в группу Lion Finance) в индекс FTSE 100, основной фондовый индекс Великобритании, включающий 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Это сделало Банк Грузии первой компанией из страны, вошедшей в число 100 ведущих компаний LSE, что является важным сигналом доверия международных инвесторов к грузинскому финансовому сектору.

В целом прошедшая сессия комиссии стала логичным продолжением уже сформировавшейся динамики сближения между Грузией и Туркменистаном. Учитывая динамику политических контактов, рост торговых показателей и параллельное развитие инфраструктурных проектов в регионе, можно ожидать, что достигнутые договоренности будут постепенно переходить в практическую плоскость. Дальнейшее развитие отношений, вероятно, будет происходить через регулярные встречи и взаимные визиты, включая взаимодействия деловых кругов обеих стран.