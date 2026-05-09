Кыргызстан значительно увеличил объём внешнеторгового оборота

БИШКЕК /Trend/ - Объём внешнеторгового оборота Кыргызстана за последние 15 лет увеличился более чем в три раза.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Национального статистического комитета страны, внешнеторговый оборот Кыргызстана вырос с 4,97 млрд долларов в 2010 году до 15,9 млрд долларов в 2023 году, 16,04 млрд долларов в 2024 году и 15,8 млрд долларов в 2025 году.

Это означает рост в 3,2 раза, или на 217,8%, по сравнению с 2010 годом. За тот же период ВВП страны увеличился с 220,4 млрд сомов (2,5 млрд долларов) до 1,97 трлн сомов (22,6 млрд долларов), что соответствует росту в 8,9 раза, или на 796,7%.