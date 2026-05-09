В Иране будет увеличена мощность крупнейшей солнечной электростанции

БАКУ /Trend/ - До лета производственная мощность крупнейшей солнечной электростанции, расположенной в районе Махаллат провинции Меркези в Иране, будет доведена до 140 мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Ирана, глава Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности (SATBA) Мохсен Тарзталаб.

По его словам, данная станция была построена с мощностью 100 мегаватт, и в настоящее время ведутся работы по ее расширению.

Тарзталаб отметил, что всего в районе Махаллат имеются 3 солнечные электростанции. Сейчас ведется строительство солнечной электростанции мощностью 21 мегаватт. 6 мая был введен в эксплуатацию один блок этой станции мощностью 6 мегаватт.

Замминистра также добавил, что, помимо этого, в районе начато строительство солнечной электростанции мощностью 7 мегаватт за счет инвестиций частного сектора. Ожидается, что эта станция также будет достроена и введена в эксплуатацию в ближайшее время.

Отметим, что на данный момент потенциал производства электроэнергии солнечными электростанциями в Иране превысил 4 тысячи мегаватт, и ожидается, что к июню этот показатель вырастет до 7 тысяч мегаватт.