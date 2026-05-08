Банк ABB выплатит акционерам 200 миллионов манат дивидендов

БАКУ/ Trend/ - Международный банк Азербайджана (ABB) принял решение о выплате акционерам 200 миллионов манат дивидендов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Правления ABB Аббас Ибрагимов на сегодняшней пресс-конференции в Баку, посвященной отчету об устойчивости банка.

"Вчера состоялось общее собрание акционеров ABB. На собрании было принято решение о выплате акционерам 200 миллионов манат дивидендов. Таким образом, ABB уже восьмой год подряд выплачивает акционерам высокие дивиденды. В соответствии с распределением долей акционеров, 184 миллиона манат дивидендов будет выплачено государству, а остальная часть - другим акционерам", - сказал он.