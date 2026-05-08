БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Беларусь реализуют проект по совместному производству смешанных удобрений.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы на семинаре Белорусской универсальной товарной биржи, проходящем в Баку.

"Как известно, AZPROMO взаимодействует с Белорусской универсальной товарной биржей в рамках подписанного меморандума, предусматривающего сотрудничество в целях увеличения товарооборота, расширения деловых связей и укрепления взаимодействия между бизнес-кругами наших стран.

Отрадно, что между Беларусью и Азербайджаном эффективно функционирует механизм межправительственной комиссии, вносящий значительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Несмотря на то, что подобные платформы зачастую носят преимущественно политический и протокольный характер, межправительственная комиссия между Азербайджаном и Беларусью ежегодно формирует конкретные планы в сфере бизнеса, кооперации и совместных проектов", - сказал он.

По словам Турала Гаджилы, в первом квартале 2026 года взаимный товарооборот между двумя странами увеличился на 11 процентов.

«Безусловно, в этом есть вклад всех наших усилий, платформ и площадок, а также торгового дома, действующего в Беларуси и активно продвигающего азербайджанскую пищевую продукцию.

Кроме того, ведется активная работа по совместным проектам. В настоящее время реализуется проект по совместному производству смешанных удобрений, который в ближайшее время будет воплощен в жизнь. Эти проекты окажут существенное влияние на рост взаимного товарооборота, в том числе с ориентацией на экспорт в третьи страны.

Мы также знаем, что на Гянджинском автомобильном заводе с 2007 года производятся тракторы МТЗ, а также осуществляется сборка грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и другой техники. Работа в этом направлении продолжается.

Параллельно реализуются проекты по сборке лифтов и бытовой техники. У нас очень широкая совместная повестка, и мы вместе с компаниями, частным сектором и государственными структурами работаем над реализацией этих инициатив”, - добавил он.