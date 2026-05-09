В Азербайджане увеличились доходы от пассажироперевозок ж/д транспортом

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Азербайджане от перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом было получено 400,7 миллиона манатов дохода.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, это на 8 процентов меньше по сравнению с показателем 2024 года.

За отчётный период доходы от перевозки грузов железнодорожным транспортом составили 384 миллиона манатов, что на 9,4 процента меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время доходы от перевозки пассажиров железнодорожным транспортом за указанный период составили 16,7 миллиона манатов, что на 42,6 процента больше по сравнению с показателем 2024 года.

В 2025 году в Азербайджане железнодорожным транспортом было перевезено 16,813 миллиона тонн грузов (на 9,4 процента меньше) и 10,267 миллиона пассажиров (на 20,4 процента больше).