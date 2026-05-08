В Азербайджане вырос объем транзакций, проводимых через

БАКУ /Trend/ - В марте этого года объем операций, проведенных в Азербайджане через систему мгновенных платежей (СМП), составил 570 миллионов манатов, а количество - 5,347 миллиона единиц.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По сравнению с мартом 2025 года объем операций, проводимых через СМП, вырос на 476,2 миллиона манатов или в 6,1 раза, а количество увеличилось на 5,273 миллиона единиц или в 72,3 раза.

В марте прошлого года объем операций, проводимых через СМП в стране, составил 93,8 миллиона манатов, а количество - 74 тысячи единиц.

Отметим, что по состоянию на конец марта количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 62 тысячу единиц и составило 22 миллиона 409 тысяч карт.