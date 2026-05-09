В Казахстане состоится неформальный Саммит Совета глав государств ОТГ

БАКУ/ Trend/ - В Туркестане 15 мая при содействии Казахстана состоится неформальный Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие", передает Trend со ссылкой на ОТГ.

Согласно сообщению, неформальный саммит соберёт глав государств и правительств стран-членов ОТГ, стран-наблюдателей, а также Генерального секретаря ОТГ.

Отмечается, что саммит создаст важную платформу для обсуждения приоритетных направлений сотрудничества в стремительно развивающуюся цифровую эпоху: "Неформальный саммит станет важной платформой для развития стратегического диалога между тюркскими государствами по вопросам содействия устойчивому экономическому росту, совершенствования государственных услуг и укрепления региональных связей путём использования трансформативного потенциала искусственного интеллекта, цифровых инноваций и развивающихся технологий".

Сообщается, что перед заседанием Совета глав государств состоится заседание Совета министров иностранных дел стран ОТГ.