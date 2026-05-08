ЕАБР намерен усилить водно-энергетические инициативы в Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) усиливает внимание к водо-энергетическо-продовольственному комплексу в Центральной Азии, при этом энергетический сектор остается в центре инвестиционной стратегии банка на 2026–2027 годы.

Об этом сообщил Trend источник в Аналитическом департаменте ЕАБР.

"ЕАБР не планирует радикальной смены инвестиционных приоритетов. В рамках новой стратегии банка до 2031 года энергетический сектор остается ключевым: расширение возобновляемых источников, развитие сетей и накопителей, модернизация существующих мощностей. Зеленая индустриализация также становится важным фактором устойчивого роста в регионе", - заявил источник.

Банк подчеркнул стратегическую значимость Центральной Азии как зоны, где одновременно проявляются вызовы и возможности энергетического перехода.

"Центральная Азия - это место, где особенно остро проявляются давление и возможности энергетического перехода. К 2030 году общий спрос на электроэнергию может вырасти на 40%, а до 70% сетей и тепловых электростанций требуют модернизации. Вместе с тем регион обладает значительными ресурсами: огромный потенциал гидроэнергетики, обширные солнечные и ветровые ресурсы, значительные газовые запасы и стратегическое положение между Россией, Китаем и Южной Азией. Региональная интеграция критически важна для раскрытия этого потенциала - расширение трансграничных энергетических связей и координация водных и энергетических потоков могут снизить системные риски, сгладить сезонные дисбалансы и привлечь крупный частный капитал", - объяснил источник.

Водо-энергетическо-продовольственный комплекс является центральным элементом подхода банка, с уже реализуемыми конкретными программами.

"Водо-энергетическо-продовольственный комплекс находится в центре этой повестки. В ответ ЕАБР выделил более 750 миллионов долларов США в рамках флагманской инициативы Центральноазиатский водно-энергетический комплекс, при этом общий зеленый портфель банка за семь лет утроился и достиг 2 миллиардов долларов. Банк выходит за рамки инфраструктуры, направляясь к системным решениям: проект гранта на 5,3 миллиона долларов с Министерством водных ресурсов Казахстана и ПРООН создает устойчивую систему орошения и поддерживает региональное производство оборудования для ирригации", - добавил источник.

Аналитические исследования ЕАБР также формируют инвестиционную стратегию, предлагая сбалансированный подход, который снижает затраты и одновременно значительно сокращает выбросы.

"Отчет банка о переходе энергетики Центральной Азии за март 2026 года предлагает стратегию "среднего пути", которая, по расчетам ЕАБР, на 30% дешевле полной зеленой максимизации и при этом сокращает углеродный след в пять раз по сравнению с традиционным развитием", - отметил источник.

Банк подчеркнул, что стратегические инвестиции в модернизацию энергетики, расширение возобновляемых источников и интегрированные системы водо-энергетическо-продовольственного комплекса в совокупности создают условия для устойчивого роста Центральной Азии и раскрывают значительный региональный экономический потенциал.