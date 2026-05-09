Налоговые поступления Азербайджана от ненефтегазового сектора выросли

БАКУ/ Trend/ - За январь-апрель текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана в государственный бюджет поступило более 6 миллиардов манатов налогов, что на 129 миллионов манатов превысило прогноз.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госслужбу, поступления из ненефтегазового сектора составили свыше 5 миллиардов 360,3 миллиона манатов. Это на 108,3 миллиона манатов больше прогнозируемого уровня. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы из данного сектора увеличились на 412,3 миллиона манатов, или на 8,3 процента.

В январе-апреле 2026 года поступления по обязательному государственному социальному страхованию превысили 2 миллиарда 210,6 миллиона манатов, что на более чем 117,9 миллиона манатов выше прогноза. Из этой суммы около 1 миллиарда 485,5 миллиона манатов пришлось на внебюджетные организации.

За отчетный период поступления по страхованию от безработицы составили около 78,5 миллиона манатов, превысив прогноз примерно на 3,3 миллиона манатов. При этом поступления по внебюджетным организациям превысили 61,3 миллиона манатов.