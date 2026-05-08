Банк ABB начинает деятельность на рынке Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Во втором полугодии этого года банк Международный банк Азербайджана (ABB) приобретет узбекский банк «Davr Bank» и начнет деятельность на рынке этой страны.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции в Баку, посвященной отчетности банка по устойчивости, заявил председатель правления ABB Аббас Ибрагимов.

По его словам, переговоры по вопросу приобретения контрольного пакета акций частного банка на рынке Узбекистана завершились положительно:

"Банк, контрольный пакет акций которого мы хотим приобрести, является одним из частных банков Узбекистана и называется Davr Bank. Надеемся, что если нам удастся быстро завершить процессы получения разрешений и оформления, то международный банковский бренд нашей страны ABB начнет представляться на рынке Узбекистана под названием ABB Davr Bank уже во втором полугодии этого года".