Названы планы по производству агропродукции в одной из провинций на северо-западе Ирана

БАКУ /Trend/ - В текущем иранском году (21 марта 2026 – 20 марта 2027) в провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, ожидается производство примерно 4 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Trend, об этом СМИ заявил заместитель директора сельскохозяйственного управления провинции Восточный Азербайджан Садик Надери.

По его словам, 2,6 миллиона тонн из указанного объема сельхозпродукции придется на растениеводческую продукцию.

Надери отметил, что в провинции имеется 1,4 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий. Из них 1 миллион гектаров занимают посевные культуры, а более 135 тысяч гектаров составляют сады.

Представитель ведомства добавил, что в прошлом иранском году (21 марта 2025 – 20 марта 2026) объем выращенной в провинции сельскохозяйственной продукции составил 1,05 миллиона тонн. По сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 – 20 марта 2025) производство сельхозпродукции в провинции сократилось на 35%.

Надери сообщил, что согласно последним статистическим данным, в течение 10 месяцев прошлого иранского года (21 марта 2025 – 20 января 2026) из провинции было экспортировано 290 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции стоимостью 350 миллионов долларов.

Отметим, что в Иране в среднем за год производится 135 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.