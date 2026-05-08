В Хачмазском районе состоялась конференция, посвященная 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хачмазском районе в рамках «Года градостроительства и архитектуры» состоялась конференция под названием «Гейдар Алиев — это Азербайджан!», посвященная 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев, депутаты Милли Меджлиса Агалар Велиев, Севиль Микаилова и Махир Сулейманлы, председатель Хачмазской районной организации партии «Ени Азербайджан» Мухаммед Балагаджиев, руководители местных правоохранительных органов, семьи шехидов, ветераны и представители общественности района.

Участники мероприятия сначала посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложили цветы и почтили его память. Затем в Центре Гейдара Алиева была организована выставка художественных работ, отражающих жизнь и деятельность общенационального лидера.

В официальной части прозвучал Государственный гимн Азербайджана, память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов была почтена минутой молчания.

В своем выступлении Эльнур Рзаев отметил исключительную роль великого лидера Гейдара Алиева в истории азербайджанской государственности и подчеркнул, что его стратегический курс успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил, что благодаря этому пути сегодня обеспечена территориальная целостность страны и достигнуты значительные успехи в социально-экономической сфере. Также было подчеркнуто, что в рамках «Года градостроительства и архитектуры» в Хачмазском районе реализуются важные проекты, и формируется современная инфраструктура при сохранении архитектурного облика региона.

Депутаты Милли Меджлиса Агалар Велиев, Севиль Микаилова и Махир Сулейманлы в своих выступлениях рассказали о богатом наследии великого лидера Гейдара Алиева, его государственной идеологии и неоценимых заслугах перед народом.

Председатель районной организации партии «Ени Азербайджан» Мухаммед Балагаджиев отметил, что идеи великого лидера Гейдара Алиева вечны, и народ Азербайджана, объедившись вокруг этих идей, будет продолжать трудиться во имя укрепления государства.

В завершение мероприятия был показан документальный фильм «Гейдар Алиев — это Азербайджан!», посвященный жизни и деятельности общенационального лидера.