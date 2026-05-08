БАКУ/Trend/ -Белорусская универсальная товарная биржа рассматривает наращивание числа экспортеров из Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" Ярослав Ковальчук на семинаре Белорусской универсальной товарной биржи, прохожящем в Баку.

По его словам, иногда отдельные предприятия, в том числе из Азербайджана, не участвуют в торгах по причине несоответствия ценовых ожиданий: "Однако специфика биржевого механизма заключается в том, что именно участники формируют цену, и активность каждой компании напрямую влияет на ценообразование".

Ковальчук подчеркнул, что торги организованы в максимально удобном для клиентов формате.

"У участников есть возможность вносить контрпредложения, и процесс проходит в несколько этапов. Если вас не устраивают условия поставки, цена, объем или иные параметры, вы можете прямо в ходе торгов предлагать свои условия как продавцам, так и покупателям. В этом смысле наш программный комплекс ориентирован на максимальную гибкость и удобство, позволяя заключать сделки на взаимовыгодных условиях", - сказал он.

Ковальчук отметил, чот на бирже аккредитованы субъекты хозяйствования из 83 стран, а в целом вместе с Беларусью - из 84.

"Эти компании не только зарегистрированы, но и активно участвуют в торгах. В ряде случаев предприятия, изначально выходившие на биржу с целью работы на белорусском рынке, в итоге заключают сделки с партнерами из третьих стран", - добавил он.

Начальник управления добавил, что несмотря на внешние ограничения, торговля со странами Европейского союза сохраняется и демонстрирует положительную динамику.

"В текущем году мы фиксируем значительный рост биржевого товарооборота с отдельными странами ЕС , в некоторых случаях он увеличился в несколько раз. Причем сделки заключаются как белорусскими, так и зарубежными участниками. Биржа является универсальной площадкой и не ограничивается одной товарной группой. Основу товарооборота между Беларусью и Азербайджаном традиционно составляет металлопродукция, однако мы отмечаем устойчивый рост интереса к сельскохозяйственной продукции.

При этом наша стратегическая задача - активнее привлекать азербайджанских экспортеров на белорусский рынок. Азербайджанская продукция заслуженно пользуется репутацией высокого качества, и, например, «бакинские помидоры» уже стали своеобразным символом качества. Через нашу биржевую площадку возможно реализовывать широкий спектр товаров - от овощей, фруктов и сухофруктов до других категорий продукции", - отметил Я. Ковальчук.

Он заявил, что ключевая особенность биржи заключается в том, что торги ведутся реальным товаром: "Это означает, что продукция уже произведена и доступна на складах, и участникам не требуется ожидать ее изготовления. Такой подход существенно ускоряет бизнес-процессы. Кроме того, логистические маршруты между Азербайджаном и Беларусью на сегодняшний день выстроены на высоком уровне. Еще одной особенностью является полная дистанционность процессов: аккредитация, обучение и участие в торгах осуществляются удаленно, без необходимости личного присутствия в Беларуси. Наконец, все сделки сопровождаются обязательным исполнением обязательств по оплате и поставке. В рамках существующих механизмов биржа обеспечивает контроль за соблюдением договорных условий и имеет необходимые инструменты воздействия в случае их нарушения".