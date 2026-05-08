Официальный Баку осудил провокацию против Азербайджана на российском ТВ

БАКУ /Trend/ - Официальный Баку осудил провокацию против Азербайджана на российском телевидении.

Как сообщает Trend, об этом, отвечая на запрос местных СМИ, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, 6 мая в передаче "Время покажет" на российском государственном телеканале "Первый канал" была продемонстрирована искаженная карта Азербайджанской Республики, на которой был указан несуществующий так называемый "Нагорный Карабах".

А.Гаджизаде отметил, что это является серьезной провокацией и неприемлемой политической манипуляцией. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджанской Республики полностью восстановлены, и эта реальность признана международным сообществом, включая Российскую Федерацию:

«На фоне заявлений российской стороны об уважении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и о том, что они никогда не ставились под сомнение, распространение на государственном телевидении Российской Федерации устаревших, ложных и поощряющих сепаратизм нарративов явно противоречит духу азербайджано-российских отношений, взаимному уважению и добрососедству. Безответственный и предвзятый подход государственных медиаресурсов является недопустимым. Мы ожидаем от российской стороны четких разъяснений по данному вопросу, а также принятия необходимых мер для недопущения повторения подобных случаев», — заявил он.