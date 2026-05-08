Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана подписала Меморандум о взаимопонимании с Mastercard (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана и компания Mastercard подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщили Trend в Агентстве.

Отмечается, что в рамках сотрудничества предусмотрены внедрение в Азербайджане передовых технологий кибербезопасности, укрепление киберустойчивости на организационном уровне и уровне экосистемы, развитие стартапов и поддержка инноваций, а также повышение профессиональных навыков и лидерского потенциала в области кибербезопасности.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов на встрече с руководством компании Mastercard подчеркнул важность государственно-частного партнерства и отметил, что изучение и применение передового технологического опыта служит реализации национальных приоритетов Азербайджана в сфере цифрового развития и инноваций. Р. Гасанов также отметил, что сотрудничеству с Mastercard в области кибербезопасности будет уделено особое внимание: "Важным направлением нашего сотрудничества станут цифровизация, инновации и развитие человеческого капитала в сфере кибербезопасности. К нашим совместным проектам будут привлечены ведущие эксперты компании Mastercard, которые проведут обмен опытом с азербайджанскими коллегами".

В рамках сотрудничества с Mastercard будут реализованы комплексные механизмы поддержки для ускорения развития стартапов. В этой связи будут обеспечены отбор и акселерация стартапов, доступ к финансовым ресурсам, выход на сети международных экспертов и инвесторов, а также менторство и повышение квалификации. Наряду с этим, будут созданы широкие возможности для выхода стартапов на локальные и глобальные рынки и их коммерциализации.

Кроме того, в рамках Меморандума предусмотрена реализация программы регионального лидерства и межстранового сотрудничества. Программа направлена на объединение руководителей по информационной безопасности различных организаций, финансовых институтов и компаний, обмен опытом, обсуждение актуальных тем и сотрудничество с иностранными государствами по соответствующему направлению.

Подготовка устойчивого человеческого капитала в сфере кибербезопасности также станет важным направлением сотрудничества. Так, в рамках развития человеческого капитала будут реализованы учебные программы, программы обучения и менторства по управлению в сфере кибербезопасности, риск-менеджменту и комплаенсу.

В рамках данного партнерства предусматривается позиционирование Азербайджана как регионального инновационного центра и центра кибербезопасности, а также реализация структурированных региональных программ, направленных на укрепление устойчивости, развитие навыков, межведомственное сотрудничество и стимулирование экспортного потенциала продуктов и услуг в более широком регионе СНГ.

Старший директор по услугам компании Mastercard Крейг Восбург отметил, что Азербайджан обладает большим потенциалом для цифровой трансформации, инноваций и развития человеческого капитала: "Азербайджан является одной из стран, где цифровые технологии стремительно развиваются. Полагаю, что данное сотрудничество будет полезным для обеих сторон с точки зрения обмена опытом".

Отметим, что Mastercard — глобальная технологическая компания, работающая более чем в 200 странах и специализирующаяся преимущественно на платежных системах. Компания предоставляет решения для обеспечения безопасных и инклюзивных цифровых операций с помощью передовых технологий, средств кибербезопасности и услуг на основе данных. Mastercard содействует правительствам, частному сектору и частным лицам в построении долгосрочной и устойчивой цифровой экосистемы, поощряя инновации, глобальное партнерство и развитие цифровой инфраструктуры.