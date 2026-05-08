БАКУ/Trend/ - В июне в Минске пройдет заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Беларусью.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам заявил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич в кулуарах семинара Белорусской универсальной товарной биржи, прохожящем в Баку.

Он также отметил, что на WUF13 Беларусь будет представлять делегация на высоком уровне.

Отметим, что согласно данным Центрального банка Азербайджана, в 2025 году объем прямых инвестиций Беларуси в Азербайджан составил 7,922 миллиона долларов США.

Этот показатель по сравнению с 2024 годом увеличился на 5,618 миллиона долларов, или в 3,4 раза.