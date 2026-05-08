В Шуше тему для творчества тебе задает сама природа — Заур Мирзаев

БАКУ /Trend/ - Когда работаешь в мастерской в Баку, тему выбираешь сам. Но в Шуше тему задает тебе сама природа. Здесь много тем для творчества.

Об этом Карабахскому бюро Trend сказал художник Заур Мирзаев.

Он сообщил, что родился в Шуше, до 20 лет жил здесь и в настоящее время также работает в городе: «После Победы, одержанной Азербайджаном в 2020 году, я за короткий срок вернулся в родной край и продолжил свое творчество в Шуше. Работаю в основном в стиле графики. После возвращения в Шушу в моем творчестве произошли определенные изменения, и я также отдаю предпочтение работам в цвете».

По его словам, творческая среда в Шуше совершенно иная: «Я уже два года живу в Шуше и верю, что в дальнейшем количество создаваемых мною произведений еще больше увеличится».

Художник считает, что впереди много великолепных произведений и тем для работы, связанных с Шушой. Он добавил, что в Творческом центре в Шуше созданы все необходимые условия и в настоящее время он работает там.

Говоря о Шушинской операции во время Отечественной войны, З.Мирзаев отметил, что это одна из операций, вошедших в мировую военную историю.

По его словам, еще живя в Баку, он думал над этой темой и подготовил определенные эскизы. "Верю, что в предстоящие годы у меня будут великолепные произведения, связанные с Шушинской операцией», - добавил художник.