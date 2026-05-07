Обнародован торговый оборот через таможни провинции Кум Ирана за месяц

БАКУ /Trend/ - В первый месяц текущего иранского года (с 21 марта по 20 апреля 2026 года) торговый оборот через таможни провинции Кум, расположенной в центральной части Ирана, составил 30 тысяч тонн на сумму 39,5 миллиона долларов.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор таможен провинции Кум Ирана Эсфендияр Дериквэнди.

По его словам, в первый месяц экспорт продукции через таможни провинции Кум составил 22 тысячи тонн на сумму 17,8 миллиона долларов.

Дериквэнди отметил, что в указанный период через таможни провинции в страну было импортировано 8 тысяч тонн продукции на сумму 21,6 миллиона долларов. В основном через таможни провинции импортировались товары первой необходимости и оборудование для производственных предприятий.

Отметим, что в провинции Кум Ирана функционируют 7 индустриальных парков. В этих индустриальных парках действует более двух тысяч промышленных предприятий, где работают свыше 50 тысяч человек.