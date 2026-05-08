Впервые организована обратная загрузка по Среднему коридору

АСТАНА/Trend/ - Впервые организована обратная загрузка по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, или Средний коридор).

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на "Казахстанские железные дороги" (КТЖ), контейнерный поезд отправлен из Турции в Китай через территорию Казахстана.

Проект реализован дочерней компанией КТЖ — KTZ Express — совместно с турецкой компанией Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.

Контейнерный поезд проследовал по маршруту Измир (Турция) – порт Актау – станция Алтынколь – Чэнсян (провинция Фуцзянь, Китай). В составе поезда отправлено 50 сорокафутовых контейнеров с бытовыми холодильниками. Время транзита по территории Казахстана на участке порт Актау – станция Алтынколь составило 83 часа.

В КТЖ отметили, что запуск обратной загрузки подтверждает растущую востребованность Среднего коридора как эффективного и конкурентоспособного маршрута для перевозок из Турции и стран Европы в Китай.

Напомним, что по итогам 2025 года объем перевозок между Казахстаном и Турцией увеличился на 34%.

Отметим, что Средний коридор представляет собой торгово-транспортный маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он рассматривается как альтернатива традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, затем пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и выходит в Европу. Средний коридор является сухопутным маршрутом, позволяющим обходить более протяжённые морские пути и связывающим восточные регионы Азии, включая Китай, с европейскими рынками.