Пезешкиан встретился с Верховным лидером Ирана

Политика 7 мая 2026 19:40 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с Верховным лидером Сейедом Моджтабой Хаменеи.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ирана заявил сегодня на встрече с предпринимателями в Тегеране.

По его словам, встреча прошла в теплой и искренней атмосфере и продолжалась два с половиной часа.

Пезешкиан отметил, что укрепление единства, доверия и солидарности в управлении страной имеет большое значение. Высокопоставленные представители страны на встречах всегда подчеркивают важность единства и доверия.

«В нынешний чувствительный для страны и региона период позитивная роль руководства может сыграть важную роль в управлении, усилении надежды и солидарности, а также в укреплении общественных связей», — сказал он.

Следует отметить, что 28 февраля в результате военных авиаударов США и Израиля по Ирану Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи погиб. 8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал Сейеда Моджтабу Хаменеи, сына аятоллы Сейеда Али Хаменеи, третьим Верховным лидером Ирана.

