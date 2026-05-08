Азербайджанский фильм получил признание на кинофестивале в Лос-Анджелесе

БАКУ /Trend Life/ - Лос-Анджелесский фестиваль SEEfest по праву считается одной из главных площадок для продвижения восточноевропейского кино на Западе. В этом году в финальный список документального кино вошли всего шесть картин. Присутствие в их числе короткометражной ленты режиссера Матлаба Мухтарова "Yaddaş sarayları" (Дворцы памяти) и получение ею почетного упоминания жюри (Honorable Mention) - значимый успех для азербайджанского кинематографа. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA).

"Yaddaş sarayları" рассказывает о попытке режиссёра восстановить свой самый первый далекий отголосок детства. Блуждая по улицам родного города в поисках фрагментов прошлого, автор исследует места, где он вырос, пытаясь развеять сомнения в достоверности единственного смутного воспоминания об отце и бабушке. Это путешествие превращается в размышление - а было ли реально то далёкое событие? Ведь близких не стало, когда герою исполнился всего год, и теперь грань между подлинной памятью и воображением начинает стираться.

Впервые картина была представлена мировой аудитории на чешском фестивале Jihlava (Jihlava IDFF) - одной из самых авторитетных площадок для документалистов.

Документальная лента произведена студией "Rental Azərbaycan", а стадия постпродакшна прошла при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA). Режиссёр фильма Матлаб Мухтаров, продюсер Эмиль Наджафов.

Тот факт, что "Yaddaş sarayları" сначала дебютировал на таком авторитетном смотре, как Jihlava, а затем получил признание на SEEfest, служит ярким подтверждением успеха азербайджанского документального кино на международной арене.

