Международный банк Азербайджана представит продукт по исламскому финансированию

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (ABB) в ближайшее время представит кредит "Мурабаха" по исламскому финансированию.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Правления АBB Аббас Ибрагимов на сегодняшней пресс-конференции в Баку, посвященной отчету банка об устойчивости.

По его словам, в связи с открытием окна исламского банкинга в рамках специального режима регулирования Центрального банка Азербайджана, банком был разработан продукт «Мурабаха».

«В рамках специального режима регулирования предполагается предложить клиентам продукт "Мурабаха" по финансированию недвижимости и движимого имущества, регистрируемого в официальном реестре, для резидентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Продукт уже полностью готов. Сумма кредитования составит от 100 тысяч манатов до 5 миллионов манатов. Думаем, что в ближайшее время он будет представлен клиентам», - сказал А.Ибрагимов.

Отметим, что в рамках специального режима регулирования Центрального банка Азербайджана со 2 февраля на следующий один год ОАО «Rabitəbank» предлагает клиентам продукты по привлечению средств от юридических и физических лиц на основе «Мудараба» в соответствии с принципами исламского банкинга и финансированию этих средств на финансирование основных средств и оборотных товаров субъектов предпринимательства по механизму «Мурабаха».