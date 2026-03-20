Как в Азербайджане встречают праздник Новруз - древние традиции и обряды, праздничный стол

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года.

Поэтому расскажем читателям Trend Life об истории, особенностях и традициях этого замечательного праздника. 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлен Международным днем Новруза.

Древняя история

Во времена язычества в канун празднества начинался весенний засев земель, полив и т.д. Проводились предпраздничные народные мероприятия - соревнования пехлеванов (борцы, силачи), наездников и поэтов, связывались букеты цветов, которые длинной вереницей разносили по улицам городов и деревень. Такие процессии назывались "бойчичек", т.е. "цветок Новруза". Дети ходили гурьбой от дома к дому, завораживая игрой на музыкальных инструментах: тар, зурна, нагара, свирель.... Хозяева с большой радостью встречали ватагу, брали цветы, целовали детей, желали им удачи, дарили всевозможные подарки. Кстати, обычай подбрасывать к дверям "папаху" появился именно в те времена, только она должна была быть не пустой, а наполненной цветами, т.е. - цветы в обмен на угощения. В советское время Новруз отмечался неофициально, так как запрещался и даже преследовался властью, но в каждой азербайджанской семье старались сохранить вековые традиции.

В Азербайджане подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника ("чершенбе ахшамы", но принято называть "чершенбе"), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, каждую неделю во вторник отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг (или называют Ахыр) чершенбе - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или последний, предпраздничный). Пробуждение этих сил природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начало возрождения и полного пробуждения земли.

С праздником Новруз поздравляют словами "Novruz bayramınız mübarək olsun!" ("Пусть ваш праздник Новруза будет счастливым!") и отвечают на поздравление словами "Sizinlə bahəm!" ("И ваш тоже!"). С 20 на 21 марта все семейство собирается дома. Детям дарят подарки. Все должны быть одеты в новую одежду. В народе говорят: "Если в первый день Новруза не будешь дома, то семь лет не видать тебе его".

Свет Новруза

Праздник Новруза в Азербайджане отмечается очень весело и богато, ведь согласно поверьям, изобилие и многочисленность блюд на столе должны обеспечить материальное благополучие семьи в новом году. Низами в поэме "Искендернаме" пишет о том, как Нушабе, пригласившая в гости Искендера в день праздника Новруз, разжигает костер и ставит на стол всевозможные яства. На праздничной скатерти обязательно присутствие из семи блюд, название которых начинается с буквы "с". На столе должны стоять сумах - приправа, сюд - молоко, сирке - уксус, сэмэни - проросшая пшеница, сябзи – зелень, сарымсаг – чеснок и другие.

Кроме того, на стол ставятся: священная книга Коран, зеркало, зажженные свечи и крашеные яйца, что тоже имело логическое объяснение. Свеча - свет или огонь оберегает от злых духов, зеркало - знак ясности или установления времени наступления нового года. Согласно мифологии земной шар держится на рогах громадного быка. В течение года этот бык устает и перебрасывает земной шар с одного рога на другой. Поэтому яйцо ставят на зеркало, и как только оно качнется, значит, наступает новый год. Все гости, наблюдая символическое раскачивание яйца на зеркале, поздравляют друг друга и желают всего самого хорошего. Число свеч должно соответствовать количеству членов семьи. Горящие свечи нельзя задувать, они должны догореть до конца. Поверье гласит, что задувание укорачивает жизнь кого-то из семьи. На столе желательно также присутствие пиалы с водой, на поверхности которой плавает зеленый лист, красный шербет (сироп), разнообразные фрукты и сладости, грецкие орехи, курица, рыба и сыр, праздничный плов.

Праздничный стол

Праздничный стол в этот день - особенный со сладостями - шекербурой, пахлавой, бадамбурой, гогалом и т.д. Королем праздничного стола является плов – именно им завершается застолье, на которое собираются родственники и друзья. Готовят его по традиционным рецептам с различными гарнирами – мясом, курицей или рыбой. В сладкий плов добавляют сухофрукты – курагой, алычей и кишмишом, а сябзи готовят с несколькими видами зелени. В этот праздник многие выбирают плов с фасолью, который символизирует богатство. Другой вариант основного блюда – плов сябзи (с зеленью), который символизирует возрождение природы и приход нового года. Лявянги – еще один гарнир к плову, требующий времени и мастерства, также как и шах-плов, который запекают в тесте. Желательно, чтобы на столе также должна быть рыба, обязательно с головой, которая подается зачастую фаршированной орехами и кишмишем.

По традиции все угощают друг друга сладостями. В этот день утром необходимо съесть что-нибудь сладкое, к примеру, мед, или если его нет - сахар. После чего следует понюхать ароматный дым, что является символом освобождения от "злых духов". Есть обычай красить сваренные яйца и проверять их в игре на прочность.

В то же время существует неписаный обычай - в дни весеннего праздника одаривать людей праздничной "долей" (Новруз пайы). В поднос укладываются праздничные лакомства, сямяни, свечи, хонча и отсылается соседям и друзьям. Этот поднос не положено возвращать пустым, так как в этом случае, по народному верованию, дом лишится достатка. Поэтому получившие хончу, возвращают посуду, но уже с другими праздничными угощениями, в соответствии со своим вкусом и возможностями.

Храни меня семени

Символ Новруза - семени (проросшая пшеница) символизирует собой надежду на повышение урожаев, спокойную и безбедную жизнь в будущем, считалось, что семени обладает и неким магическим действием. Например, с его помощью производили "обряд очищения" женщин, которые не могли родить. Для этого на голову женщине клали блюдо с семени, наливали воду, а другая женщина, ножницами "прорезая" струю воды, приговаривала: "О, сила, сделавшая плодородным семени, сделай плодородной и эту женщину". Процесс "приготовления" семени выглядел как религиозный обряд, и к нему допускались только "счастливые женщины", и не подпускали мужчин, иноверцев и женщин, обладающих "дурным глазом".

Прыжки через костер

Во время празднования Новруза существует ритуал - прыжки через костер. Раньше, когда наступал вечер, каждая семья во дворе своего дома зажигала факелы, соответствующие количеству членов семьи: вступал в силу ритуал перепрыгивания через костры. Все от мала до велика, даже матери с грудными детьми, должны были перепрыгивать через горящий костер, произнося: "Все мои невзгоды тебе, а твою радость мне". Прыгать через костер следовало 7 раз. Каждый костер разжигал несовершеннолетний мальчик - этот огонь считался чистым. Считалось, что огонь очищает от скверны, облагораживает, заклинает темные силы, и все худшее старого года сгорает в пламени этот костра. Все болезни, страдания, природные бедствия, грехи как будто "пожирались" огнем, и народ заново рождался". Ни в коем случае нельзя было заливать огонь водой, а после того как он гас, девушки и юноши собирали золу и высыпали ее где-то на окраине. Звучала трель народных инструментов, люди выходили на берега рек, озер и моря и там праздновали торжества. Присутствие "четырех составляющих" вместе - земли, воды, огня и открытого воздух олицетворяло счастливое будущее. Народ веселился, танцевал, играл в "кёс-кёса", отовсюду раздавались пожелания удачи и здоровья. Устраивались петушиные и козлиные бои. Наиболее отважные переплывали водоемы. В семьях готовились национальные блюда, и все усаживались за один стол. По традиции все домочадцы должны были находиться дома, ибо в народе говорят: "Если в праздник не находиться дома - семь лет скитаний ждет тебя!". На праздничном столе считалось обязательным присутствие магической "семерки" - соли, хлеба, сахара, угля, зеркала, воды и фруктов.

Традиции и обряды

В первый день Новруза принято вставать рано. Там, где это возможно, люди идут к водоему: умываются, брызгают водой друг на друга. Ведь вода - символизирует очищение. Тем самым все желают друг другу благодатного и счастливого Нового года.

Как правило, в праздничные дни наружные входные двери не запираются. Этим дают понять, что семья дома и рада встретить гостей. Что касается детей, то мальчики и девочки, посещая знакомых и родственников, оставляют на пороге шапки или мешочки для праздничных подарков.

В первый день Нового года в каждой семье всю ночь должен гореть свет. Это знак благополучия, тушить огонь ни в коем случае нельзя, т, к. это является признаком несчастья.

В горных районах Азербайджана часто разжигали костры: первый - утром на коллективное чаепитие, второй - вечером, когда приходили музыканты, поэты, знатоки фольклора. В утро праздника первая встреча с мужчиной считалась очень хорошей приметой. Если же он произносил слова "живи 100 лет" - значит, дела и дальнейшая судьба сложатся весьма удачно. Существует еще один, дошедший из глубины веков, обычай Новруза - ночью в горах молодежь разводит костры и бодрствует до утра. Обычай этот называется "Встреча Солнца". До рассвета, пока не взойдет солнце, молодые люди хором исполняют песню "Годухан".

Если в семье есть помолвленная девушка, то ей сторона жениха приносят особенные хонча на ее имя. В день встречи Нового года семья жениха непременно должна отправить подарки в дом невесты - сладости, золотые и серебряные изделия, отрезы и др. Естественно, семья невесты со своей стороны оказывает соответствующие знаки внимания дому жениха. Обмен подарками между семьями происходит в торжественной обстановке.

Все женщины в этот день красят волосы хной, делают маникюр. Если же в какой-нибудь семье траур, то близкие, родственники или соседи приглашают женщин для праздничного мытья в бане, делают женщинам маникюр и окрашивают их волосы. Данный обычай должен означать, что семья смыла траур и несчастье, обрушившееся на нее в прошедшем году, и уже имеет право наравне со всеми встречать Новый год и веселиться.

Одним из дошедших до нас обрядов Новруза, связанных с хозяйством и скотоводством, является обвязывание красной материей рогов быка, дойной коровы, баранов, выделенных для свадьбы. В Новруз нельзя закалывать лошадь, убивать собак, даже змей.

В Новруз собирают подснежники, ландыши, фиалки, вьют венки из полевых цветов, вплетают цветы в волосы, собирают холодянку (дикую мяту). В то же время запрещается приносить в дом нарциссы.

Ашуги и народные певцы "ханенде" исполняют песни, проводятся свойственные Новрузу народные игры - канатоходцы демонстрируют свое искусство, пехлеваны (народные борцы) меряются силой, на площадях разыгрываются спектакли. Среди них широко распространен и исполняется в весенние дни по всему Азербайджану комический спектакль "Кёс-кёса" с участием персонажей Кёсы, Кечала и Бахар гызы.

Один из дошедших до нас обычаев касается лошадей. В эти дни ко всем домашним животным проявляется особая забота - по сравнению с обычными днями им подбрасывается лучший корм, лошадей же украшают. В сельской местности проводятся конные состязания, игры в "човган" - традиционная игра, включённая ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия в 2013 году. В Новруз также остерегаются давать в долг, чтобы не лишить дом достатка.

С древнейших времен в Новруз шесть дней не работали, даже крестьяне не проводили никаких полевых работ. Они были посвящены только встречам с близкими и родными, веселью и праздникам.

Немаловажно, подарки желательно подносить не только азербайджанцам, но и представителям других наций и религий, чтобы и они смогли разделить радость этого праздника. Новруз - новый день, новые мечты, то немногое, что дошло до нас из прошлых веков, наши обычаи, которые надо любить и беречь, это возможность вступить в новую, чистую жизнь...

С праздником Новруз, друзья! Счастья, здоровья, благополучия и процветания в ваши семьи!

