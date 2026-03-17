В CineMastercard стартует показ турецкой криминальной драмы "Çatlı" (VİDEO)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CineMastercard с 19 марта стартует показ турецкой криминальной драмы "Çatlı". Картина, основанная на реальных событиях, посвящена жизни одной из самых обсуждаемых фигур современной истории Турции Абдуллы Чатлы, сообщили Trend Life в пресс-службе CineMastercard.

Режиссёром фильма выступил Дениз Эньюксек. Сценарий написали Онур Тан и Невзат Эркул. Главную роль Абдуллы Чатлы исполнил бывший футболист сборной Турции и клуба "Галатасарай" Ведат Инджеефе, для которого эта работа стала первым опытом в большом кино.

Фильм рассказывает о поворотных моментах в жизни Чатлы: его деятельности после военного переворота 12 сентября 1980 года, трудных годах, проведённых в Европе, борьбе с террористической организацией ASALA, а также о периоде, предшествовавшем его возвращению в Турцию после судебного процесса по делу о покушении на Папу Римского.

История также проливает свет на политические и социальные процессы в Турции того времени и затрагивает события, предшествовавшие трагической аварии в Сусурлуке в 1996 году.

Особое внимание уделяется супруге Чатлы - Мерал Чатлы. Её борьба и поддержка во время заключения Абдуллы Чатлы подчёркивают силу и значимость роли женщины в трудные периоды жизни.

Этот насыщенный действием драматический фильм отличается сильным актёрским составом, в который также вошли Эрен Вурдем, Омер Курт, Энгин Бенли, Эрдал Кючюккёмюрджю, Шива Бехрузфар, Тургай Танюлкю, Низам Намидар.

Съёмки проходили в нескольких странах, включая Будапешт, а также в различных локациях Турции и Европы. Создатели уделили особое внимание воссозданию атмосферы 1980-х годов - костюмам, декорациям и историческим деталям.

Авторы проекта отмечают, что фильм "Çatlı" - это не только биографическая драма, но и попытка осмыслить сложный и противоречивый период турецкой истории через судьбу одного человека.

Показы пройдут исключительно в сети кинотеатров CineMastercard.

