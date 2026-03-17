Илахыр чершенбеси в Азербайджане - традиции и поверья в преддверии праздника Новруз

БАКУ /Trend Life/ - Каждый год 20-21 марта в Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников – Новруз, вобравшего в себя традиционные народные ценности. Этот праздник приходится на день весеннего равноденствия. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года.

Фактически подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции.

Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (на аз. - "чершенбе ахшамы", но принято называть "чершенбе"), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, по вторникам каждой недели отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг (называют Ахыр или Илахыр) чершенбе - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или называют - последний, предпраздничный). Пробуждение этих элементов природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начала возрождения и полного оживления земли.

А знаете ли вы, почему до Новруза отмечают именно вторники? Согласно преданию, что нашло отражение и в священных писаниях, Всевышний создал мир за неделю, а само сотворение мира началось именно на второй день. Поэтому в тюркской мифологии вторник считался священным днем.

30 сентября 2009 года праздник Новруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлен Международным днем Новруза.

Предлагаем читателям Trend Life материал об этом значительном дне, когда разворачиваются главные события. Этот день насыщен различными обрядами, которые символизируют благополучие в наступающем новом году, освобождение от невзгод, неприятностей. По народным приметам, с Торпаг или Илахыр чершенбе весна вступает в свои права. Поэтому еще с древних времен азербайджанцы отмечали этот день с особым торжеством, ознаменованный началом весенне-полевых работ, предки отдавали дань матери-земле, ее богатствам.

Прыжки через костер и "гулаг фалы"



До наступления темноты в день Ахыр чершенбе азербайджанские девушки и юноши обычно подходят к дверям соседей и "подслушивают" их разговор - "гулаг фалы", а затем, исходя из первых услышанных слов, делают выводы об исполнении их желаний, которые они загадали. "Гулаг фалы" и "гапы пусмаг" являются непременным атрибутом этого праздника. "Гулаг фалы" буквально означает "гадание на услышанное", но было бы правильнее сказать – "гадание на подслушанное". Конечно, подслушивать нехорошо, но в такой день это не возбраняется. Элемент случайности и есть суть данного гадания. Тот, кто хотел узнать, что его ждет в новом году, загадывал желание. Затем тихонько подходил к дверям соседнего дома и внимательно подслушивал, что скажут там. Первая фраза или слово и были ответом на загаданный вопрос. Именно поэтому и было принято в Ахыр чершенбе говорить только добрые слова, нельзя было ругаться. Потому что таким образом можно было невольно расстроить кого-нибудь, кто пришел к вашим дверям для "гулаг фалы". Также загадывали желание и наблюдали, кто первым войдет в дом (или комнату). По первым словам, сказанным вошедшим, истолковывали, сбудется ли загаданное.

Раньше в селах каждая семья на крыше своего дома зажигала факелы, по количеству своей семьи. Сегодня вместо факелов в домах зажигаются свечи. Все, от мала до велика, должны перепрыгнуть через горящий костер, произнося при этом следующие слова: "Все мои невзгоды тебе, а твою радость мне" (Сарылыгым сене, гырмызылыгын мене). Прыгая через него, мы предаем огню все наши беды и разочарования, очищаясь, таким образом, перед новым годом. Перепрыгивание через него считается обязательным обрядом для каждого, независимо от пола и возраста. При этом ни в коем случае нельзя заливать огонь водой. После того как костер погаснет, девушки и юноши собирают золу и высыпают ее на окраине селения или на дорогу. Это как бы символизирует, что невзгоды всех, кто перепрыгнул через костер, были уничтожены и выброшены далеко за пределы дома.

В числе обрядов Ахыр чершенбе можно отметить действия, связанные с водой. Согласно народным преданиям, в ночь на последнюю среду проточные воды останавливаются, и все, кто прыгнет в этот вечер через проточную воду, очистится от грехов прошлого года. В этот день рано утром женщины и девушки идут к роднику и, помолившись, наполняют кувшины водой. При этом загадывают желания. Девушки связывают бечевкой большие пальцы обеих рук, потом, перепрыгнув через ручей, срезают ее и бросают в воду. Считается, что после этого обряда им улыбнется счастье.

А еще, вечером, если в семье есть больной, берут любую посуду с ложкой и стучат ею по посуде у дверей соседей. Сосед, услышав звуки, обязан подать стучащему какое-нибудь угощение или деньги. Если была подана пища, то ее затем дают больному, если же были поданы деньги, то на них покупают продукты и готовят еду для больного. Считается, что она должна способствовать его исцелению. Исполнение данного обычая а последний вторник старого года не зависит от материального состояния семьи больного и носит символический характер.



Гадания



Но, пожалуй, главная особенность этого праздника в том, что в этот день принято гадать. Говорят, что гадания, совершенные в этот день, предсказывают, какие события будут ждать человека на протяжении всего следующего года.

Для того, чтобы незамужние девушки были счастливыми, в глиняный кувшин с водой днем бросают "черные" монеты и вечером перед закатом солнца эту воду выливают вместе с монетами с крыши дома на улицу. Это означает, что все "черные" монеты - знак несчастья - выбрасываются подальше от дома, где еще живут незамужние девушки, т. е. девушки, для которых еще не открылись так называемые "двери счастья". Данный обряд можно выполнить, просто выливая воду на улицу перед закатом солнца. При исполнении того или иного обряда не следует оборачиваться назад, т. к. несчастье может вернуться обратно и мечта останется неосуществленной. В этот вечер все девушки, которым пора выходить замуж, вешают себе на грудь какой-нибудь замочек и перед закатом солнца выходят на перекресток четырех дорог, произнося: "Эй, мое счастье, приди ко мне, открой замок и освободи меня".



В Ахыр чершенбе перед тем как пойти спать загадай желание. Среди ночи встань, зажги свечу и подойди к зеркалу. В зеркале увидишь своего суженного. Но не нужно бояться. Если испугаешься данное желание не исполниться.



Кроме того, перед тем, как ложиться спать, молодая девушка и парень едят соленую лепешку, называемую "дузлу чорек". По народным поверьям, тот, кто приснится парню или девушке в эту ночь и поднесет воду, станет его (ее) спутником жизни.



Праздничные гадания с замиранием сердца совершали незамужние девушки. Ведь только так они могли заглянуть в свое будущее и узнать, выйдут ли они замуж в этом году, и кто будет их суженым. Девушки готовили выпечку из сильно соленого теста и съедали по кусочку перед сном, но при этом не запивали еду водой. Мучимые жаждой они видели сны, в которых им давал напиться водой тот, кто станет судьбой. Считалось, что тот, кто во сне подаст воду, и есть суженый.

Еще одно гадание, ответ на который приходил во сне. Перед сном девушки выходили на улицу и, смотря на небо, насчитывали семь звезд, останавливая на них свой взгляд. Затем шли спать. Главное условие гадания было соблюдать строгое молчание до самого момента, пока не заснешь. И тогда во сне обязательно приснится тот, кто станет будущим мужем.

С тестом проводилось еще одно гадание, которое приоткрывало завесу тайны над будущим незамужней девушки. Для этого пеклись три одинаковых пирожка, в один из которых гадающая клала монетку, бусинку или другой мелкий предмет. Вечером эти "пирожки" раскладывались в трех частях дома. Один клали у входной двери, второй – на подоконнике, третий – где-нибудь в уголке. Наутро смотрели, в каком из пирожков окажется "метка". Если у входной двери – будет замужество, если на подоконнике – ждали сватов, если же в углу – то никаких изменений этом году не ожидалось.

Другое гадание отвечало на вопрос, когда девушка выйдет замуж. Для этого выпрашивали обручальное кольцо у замужних сестер или подруг. Готовили стакан с водой и волос… Некоторые заменяют его ниткой, но согласно древней традиции брался именно волос. Девушка, решившая погадать, должна была вырвать у себя один волос, подвесить на него кольцо и трижды опустить его в стакан с водой. После этого, кольцо вынимали из воды и считали, сколько раз оно ударится о стенки стакана (держать кольцо нужно внутри стакана, но над водой). Считалось, что количество ударов соответствует возрасту, в котором девушка выйдет замуж. Кстати, могу сказать, что это гадание довольно точное.

Еще о замужестве гадали так. Девушка снимала с ноги туфлю и бросала ее в сторону входной двери. Если туфля падала носом к двери, это означало, что девушка в течение года выйдет замуж, в противном случае ей суждено было и в наступающем году остаться в отчем доме.

Другим видом девичьего гадания было "ийне фалы" - гадание с иголкой. В посуду с водой бросали две иголки с ватой на кончиках, чтобы они не пошли ко дну. Девушки загадывали какое-нибудь желание. Если иголки приближались друг к другу, то считалось, что желание исполнится.

На желание, сбудется или нет, девушки также гадали на кольцах. Соберутся вместе подружки, каждая при этом не забудет надеть свое кольцо. Для этого гадания также понадобится сосуд с водой. Каждая из девушек загадывает желание и бросает в сосуд кольцо. После этого сосуд накрывают шелковым платком или другой легкой, но не прозрачной тканью, и одна из девушек, которую заранее назначают водящей, вытаскивает из воды одно из колец – какое попадет. Считается, что в новом году исполнится желание именной той девицы, которой принадлежит вытащенное кольцо.

Еще одно гадание на желание проводилось с помощью яйца и карандашей двух цветов, один из которых означал "да", другой – "нет". Конечно, чаще всего брались красный – "да" и черный – "нет". Перед тем, как лечь спать в Ахыр чершенбе, загадав желание, клали яйцо на подоконник между остриями карандашей, при этом окно нужно было отставить приоткрытым (в сельской местности яйцо оставляли на ночь на открытой веранде). От дуновения ветерка яйцо слегка перекатывалось, и на его скорлупе оставались следы от карандашей. Наутро смотрели, каких черточек на яйце оказывалось больше. Если красных - желание непременно сбудется, если черных – то, увы, нет.

На "да" и "нет" гадать гадали и другим, более быстрым способом. Брались два одинаковых стакана и кого-нибудь другого просили наполнить один из них водой. В зависимости от того, в какой стакан наливалась вода, судили о том, исполнится ли загаданное или нет (конечно, при этом заранее обозначали в уме тот стакан, который означал бы ответ "да")

Конечно, всех гаданий, которые было принято проводить на Ахыр чершенбе и не перечислить, настолько их много.

По народным поверьям в Ахыр чершенбе...



Из айвового дерева готовят гозмунджуку (средство от сглаза).

***

Ребенку изготавливают новую колыбель.

***

Рога быка и дойных животных украшают красным.

***

Водой снимают испуг.

***

К рогам барашек, приготовленных к свадьбе, привязывают красное.

***

Из дому деньги в долг не отдают.

***

Не дают сито соседям.

***

Из дому муку в долг не отдают.

***

Свечу не задувают.

***

Зажигают свечи по числу членов семьи.

***

Из дома огонь, спички, керосин не отдают.

***

Из дома молочные продукты не отдают.

***

Роженицу не навещают.

***

Из дома хлеб не отдают.

***

Рано спать не ложатся.

***

Утром посещают могилы близких и родных.

***

Вечером накрывают праздничный стол. Причем, готовя обед, называют по имени умерших близких людей и говорят: "на имя таких-то готовлю".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!