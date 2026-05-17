Президент Сербии провел встречу с представителями азербайджанского бизнеса (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 17 мая в Баку состоялась встреча президента Республики Сербия Александара Вучича с представителями деловых кругов Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на Министерство финансов, мероприятие было организовано Агентством поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO при поддержке Министерства финансов Азербайджанской Республики, Министерства финансов Республики Сербия и Агентства развития Сербии. Во встрече приняли участие официальные лица, представители местных предприятий, компаний и ассоциаций.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения азербайджано-сербского экономического сотрудничества, развития торговых и инвестиционных связей, а также новые возможности партнерства между деловыми кругами двух стран.

Выступая на встрече, министр финансов Азербайджанской Республики, сопредседатель Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия Сахиль Бабаев отметил, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства и динамично развиваются на основе сильной политической воли и диалога глав государств.

Министр подчеркнул, что начало экспорта азербайджанского природного газа в Сербию с января 2024 года, а также реализация проекта совместной газовой электростанции в городе Ниш свидетельствуют о переходе энергетического сотрудничества к этапу конкретных практических результатов.

Сахиль Бабаев также отметил, что азербайджано-сербское экономическое сотрудничество охватывает не только энергетическую сферу. По его словам, благодаря взаимному доверию и высокому уровню политического диалога между странами сформировались широкие и реальные возможности для сотрудничества в таких направлениях, как инфраструктура, строительство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и инвестиции.

Было подчеркнуто, что благодаря благоприятному инвестиционному климату, макроэкономической стабильности, стратегическому географическому положению, а также современной транспортной и энергетической инфраструктуре Азербайджан еще больше укрепляет свои позиции как важный торговый и инвестиционный центр региона.

С.Бабаев заявил, что крупные инфраструктурные проекты, реализуемые компанией AzVirt в Сербии, являются одним из значимых примеров растущего участия азербайджанских компаний на международных рынках. Было также отмечено, что в настоящее время обсуждаются возможности сотрудничества с SOCAR, совместные проекты в сфере зеленой энергетики, развития инфраструктуры и промышленности.

Министр добавил, что туризм формируется как новое направление сотрудничества между сторонами, а интерес сербской стороны к совместным проектам с азербайджанскими компаниями в этой сфере еще больше расширяет практические возможности взаимодействия.

Министр финансов Азербайджана также подчеркнул важность расширения прямых связей между деловыми кругами двух стран. Он сообщил, что продолжается работа по организации бизнес-миссии азербайджанских компаний в Сербию и определению новых проектных возможностей.

Выступивший на заседании президент Республики Сербия Александар Вучич выразил удовлетворение развитием отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией. Президент подчеркнул важность укрепления прямых контактов между деловыми кругами двух стран, поощрения взаимных инвестиций и расширения сотрудничества по конкретным проектам.

Было отмечено, что деятельность азербайджанских компаний на сербском рынке создает важные возможности для дальнейшего экономического партнерства.

Президент Сербии заявил, что открытие прямого авиарейса между Баку и Белградом внесло значительный вклад в развитие связей между двумя странами. По его словам, расширение сотрудничества в сфере туризма имеет особое значение, и в этом направлении необходимо дальнейшее укрепление контактов между туристическими компаниями Азербайджана и Сербии.

Александр Вучич также подчеркнул важность углубления сотрудничества в энергетической сфере. Он отметил, что рассматриваются перспективы взаимодействия между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и компанией Serbiagas по строительству новой газовой электростанции.

Президент Сербии пригласил представителей азербайджанского бизнеса изучить новые инвестиционные возможности в Сербии. Он особо отметил наличие широкого потенциала для сотрудничества в сферах розничной торговли, спа- и горного курортного туризма, а также сельскохозяйственной продукции.

Первый заместитель премьер-министра и министр финансов Сербии Синиша Мали рассказал об инвестиционной среде своей страны, приоритетах экономического развития и возможностях расширения сотрудничества с Азербайджаном. Он подчеркнул важность поддержки бизнес-инициатив по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Директор департамента стратегических инвестиций Агентства развития Сербии Владимир Томич представил информацию о действующих механизмах поддержки иностранных инвесторов в Сербии. Было отмечено, что сербский рынок открывает для азербайджанских компаний новые возможности сотрудничества в различных сферах.

В рамках мероприятия состоялись презентации компаний и ассоциаций. Участники представили информацию о своих направлениях деятельности, экспортном и инвестиционном потенциале, а также возможных сферах сотрудничества с сербской стороной.

Встреча была оценена как важная платформа с точки зрения дальнейшего расширения экономических связей между Азербайджаном и Сербией, стимулирования практического сотрудничества между деловыми кругами и определения взаимовыгодных проектов.