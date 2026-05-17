«Зеленая инфраструктура» становится коммерчески устойчивой моделью, когда оценивается как элемент эффективности — SmartSylvan

БАКУ/ Trend/ - Ключевые изменения произойдут тогда, когда «зеленая инфраструктура» начнет восприниматься не как визуальное и архитектурное дополнение, а как измеримая климатическая инфраструктура. В настоящее время во многих жилищных проектах элементы озеленения добавляются на завершающем этапе процесса. Как правило, они являются частью бюджета на благоустройство и становятся одной из первых сфер, подвергающихся сокращению при росте расходов.

Как сообщает Trend, об этом заявила генеральный директор компании SmartSylvan Париса Клосс во время выступления на сессии Бизнес-ассамблеи на тему «Лидерство частного сектора в цепочке создания стоимости жилья: достижение результатов, несмотря на трудности», состоявшейся в рамках WUF13.

Глава компании отметила, что реальные изменения станут возможны тогда, когда «зеленая инфраструктура» будет оцениваться по тем же критериям, что и другие компоненты цепочки создания стоимости жилья. По ее словам, ключевым моментом является размещение человека в центре системы оценки:

«Например, основными критериями должны стать такие показатели, как степень снижения температуры в местах, где люди ожидают, передвигаются и собираются, объем тени, обеспечиваемой в периоды максимальной жары, уровень сокращения расходов на охлаждение, снижение рисков для здоровья и сохранение долгосрочной стоимости активов.

Основные изменения происходят не только благодаря технологиям. Они становятся возможными благодаря масштабируемости бизнес-модели, операционной модели и логики финансирования. Когда «зеленая инфраструктура» оценивается не только как статья расходов, а как элемент эффективности, она превращается в коммерчески устойчивую модель.

Этот вопрос важен потому, что доступное жилье не должно означать жилье, подверженное климатическим рискам. Жилье — это не только обеспечение укрытия, но и создание пространства, в котором люди смогут жить безопасно, комфортно и достойно».

Париса Клосс подчеркнула, что проблема заключается не в отсутствии бизнес-модели для «зеленой инфраструктуры»:

«Проблема в том, что эта бизнес-модель часто скрыта внутри других бюджетных направлений — таких как энергетика, здравоохранение, устойчивость и долгосрочная стоимость активов.

Очень важный момент часто остается без внимания. Доступное жилье — это не только дешевое строительство. Оно также требует создания пространств, пригодных для жизни в долгосрочной перспективе.

Например, по мере усиления теплового стресса дворы, входные зоны и открытые пространства становятся частью общей эффективности жилья. Если эти пространства становятся непригодными для использования в летние месяцы, то независимо от дешевизны строительства жилая среда теряет свою ценность.

С коммерческой точки зрения возможности заключаются не только в добавлении большего количества зелени. Главная задача — создание измеримых систем климатической эффективности, которые строительные компании, поставщики жилья и муниципалитеты смогут планировать и управлять ими как частью цепочки создания стоимости жилья».

