Баку в ярких красках ветра – в рамках WUF13 представлена уникальная художественная экспозиция (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась церемония открытия выставки "Летопись города ветров: Баку в творчестве художников XIX–XXI веков". Выставка, организованная совместно Министерством культуры Азербайджана и музеем, посредством произведений изобразительного искусства представляет исторический, архитектурный и культурный путь развития города Баку с XIX века до наших дней, сообщает Trend Life.

Выставка, организованная в рамках "Года градостроительства и архитектуры" в Азербайджане, включает более 80 произведений живописи, графики, а также скульптуры. В экспозиции, открывшейся в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в столице с 17 по 22 мая, наряду с произведениями из коллекции Азербайджанского национального музея искусств представлены также работы современных художников.

Выступившие на церемонии открытия заместитель министра культуры Саадет Юсифова, директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Меликова и народный художник Салхаб Мамедов подчеркнули, что архитектурный облик Баку, формировавшийся на протяжении веков, и богатая культурная среда города занимают особое место в азербайджанском изобразительном искусстве. Было отмечено, что представленные на выставке произведения с художественной точки зрения отражают историческую память столицы, её урбанистическую трансформацию и эстетический дух различных эпох. Проект не только демонстрирует взаимосвязь между градостроительством, архитектурой и изобразительным искусством, но и создает визуальный диалог между прошлым и современным развитием столицы.

В рамках мероприятия в исполнении заслуженной артистки Наргиз Керимовой в сопровождении лауреата международных конкурсов Зюмрюд Ализаде прозвучали незабываемые песни о Баку.

Экспозиция объединяет произведения классических и современных авторов, представляя многослойный образ города. Здесь образ Баку оживает в каменных улицах и архитектурных памятниках древнего Ичеришехер, индустриальных панорамах нефтяной эпохи, романтической атмосфере морского побережья и современном урбанистическом силуэте.

На выставке представлена широкая художественная панорама - от исторических изображений Баку таких мастеров, как Али бек Гусейнзаде, Пётр Верещагин и Иван Шеблыкин, до произведений выдающихся художников Тахира Салахова, Саттара Бахлулзаде, Тогрула Нариманбекова, Эльмиры Шахтахтинской и других. В произведениях конца XX - начала XXI века отражены стремительные изменения, произошедшие в Баку в период независимости, новое архитектурное пространство и ритм современного города. Произведения Алтая Садыхзаде, Гусейна Хагвердиева, Мусеиба Амирова, Ирины Эльдаровой, Анара Гусейнзаде и других современных художников становятся художественным выражением этого нового взгляда.

Экспозиция выставки также дополнена мультимедийной презентацией. Архивные видеокадры, предоставленные Государственным фильмофондом Азербайджана, а также фотоматериалы, демонстрируемые посредством сенсорного экрана (touchscreen), позволяют зрителям ближе познакомиться с Баку разных эпох.

Выставка продлится до 31 августа 2026 года.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!



