  1. Главная
  2. Экономика

WUF13 в Баку создает новые возможности для международного сотрудничества - представитель из Сенегала (Эксклюзив)

Экономика Материалы 17 мая 2026 17:22 (UTC +04:00)
WUF13 в Баку создает новые возможности для международного сотрудничества - представитель из Сенегала (Эксклюзив)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ — Всемирный форум городов WUF13, проходящий в Баку, открывает новые возможности для укрепления международного сотрудничества и обмена опытом в сфере устойчивого городского развития.

Об этом сообщил Trend, технический советник Генеральной делегации по продвижению новых городов Сенегала Сила Абдуллахи в кулуарах 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

«Мы очень рады находиться здесь. Организация форума в Баку находится на высоком уровне. Мы надеемся, что мероприятие создаст множество возможностей для всех стран, представленных на форуме», — отметил он.

Представитель Сенегала также подчеркнул важность международного диалога по вопросам развития современных и устойчивых городов, отметив, что подобные площадки способствуют обмену передовыми практиками между государствами.

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости