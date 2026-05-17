Состоялась заключительная сессия министерской встречи в рамках WUF13

БАКУ/Trend/- В рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13), проходящей в Баку, состоялась заключительная сессия министерской встречи по Новой городской повестки.

Как сообщает Trend, ожидается, что участники встречи примут решение укрепить политические обязательства по реализации Новой городской повестки, поставить жилищную политику в центр устойчивого городского развития и сформировать новые подходы к ускорению деятельности до 2036 года.

Результаты мероприятия будут отражены в итоговом документе председателя, который внесет свой вклад в процесс среднесрочного обзора Новой городской повестки, обсуждения Форума высокого уровня по урбанизму до 2026 года, а также в инициативу «Бакинский призыв к действию», являющуюся одним из основных итоговых документов WUF13.