Азербайджанская композиция признана лучшей на кинофестивале в Греции (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Музыкальное видео "Колыбельная Марии" Азера Агаларова (Германия – Азербайджан – Испания) и Лейлы Бегим (Азербайджан – Чехия) было номинировано на международном кинофестивале Muses Fılm Awards – Levadia International Film Festival в категории "Лучшее музыкальное видео", сообщили Trend Life авторы произведения.

"Международный фестиваль в Левадии объединяет кинематографистов, музыкантов, художников и деятелей искусства из разных стран мира. В 2026 году в программе фестиваля было представлено около 200 фильмов. Город Левадия расположен в историческом регионе Беотия, между легендарными горами Парнас и Геликон, недалеко от Дельф - одного из главных духовных центров античной Греции. Именно эти места в древности считались землей муз, покровительниц искусства, поэзии и музыки. Сегодня регион продолжает сохранять атмосферу творческого вдохновения и культурного паломничества для людей искусства со всего мира", - отметил Азер Агаларов.

Среди награждённых - 10-летняя Мария Джафарова, удостоенная специальной грамоты фестиваля как актриса и исполнительница "Колыбельной Марии".

История создания произведения началась шесть лет назад, когда Мария попросила свою маму Лейлу Бегим написать для неё колыбельную. На эти стихи Азер Агаларов сочинил музыку, а позже эта идея воплотилась в музыкальное видео.

Съемки клипа прошли в испанском городе Картахена, в студии музыканта и продюсера Лео Фернандеса - руководителя ансамбля "Sin Tregua". Особую художественную атмосферу видеоработе придала анимация Нурай Алиева, добавившая клипу визуальную глубину и сказочную интонацию.

"Колыбельная Марии" также отобрана для участия в международных кинофестивалях, среди которых - Prisma Independent Film Awards (Рим, Италия), Auguri Film Festival (Турин, Италия) и Golden Bridge Istanbul Film Festival (Турция).

