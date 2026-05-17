Переработка помогает сократить расходы и сборы — RUSAL

БАКУ/ Trend/ - Циркулярные материалы, такие как переработанный алюминий, не только сокращают выбросы парниковых газов, но и формируют более устойчивую экономическую модель для жилищного сектора.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента климатического регулирования и международной сертификации компании RUSAL Алексей Спирин во время выступления на сессии Бизнес-ассамблеи на тему «Лидерство частного сектора в цепочке создания стоимости жилья: достижение результатов, несмотря на трудности», состоявшейся в рамках WUF13.

По его словам, экологическая экономия является весьма значительной:

«При производстве первичного алюминия на каждую тонну продукции приходится 12–14 тонн выбросов углеродного эквивалента, а также требуется 12–16 мегаватт-часов электроэнергии. В случае производства переработанного, то есть вторичного алюминия, объем выбросов составляет всего 0,5 тонны, а энергопотребление — лишь 5 процентов по сравнению с первичным производством.

В Европе 75–95 процентов алюминия, используемого в строительном секторе, уже состоит из переработанных материалов. Углеродный след такой продукции составляет менее 2,5 тонны CO2 на тонну, что в пять раз ниже глобального среднего показателя для производства первичного алюминия».

Директор подчеркнул, что использование алюминия создает серьезные преимущества и для домашних хозяйств:

«Современные алюминиевые окна сокращают теплопотери на 40–50 процентов, что позволяет экономить 200–400 евро в год на отоплении типичной европейской квартиры.

Кроме того, алюминиевые фасадные системы могут эксплуатироваться 50–80 лет при минимальном техническом обслуживании. Пластиковые фасады обычно требуют ремонта каждые 10–15 лет. Качественные проекты модернизации энергоэффективности, как правило, окупаются в течение 7–12 лет».

Алексей Спирин добавил, что подход циркулярной экономики также снижает ценовую волатильность:

«В последнее время цена первичного алюминия колебалась в пределах 1 400–3 000 долларов за тонну. На рынке переработанного алюминия волатильность примерно в два раза ниже. Это формирует более стабильные расходы для городов и строительного сектора.

Переработка строительных отходов также имеет важное значение. Поскольку транспортировка отходов на полигоны и их утилизация создают дополнительные расходы. Переработка помогает сократить эти платежи и сборы. Например, в Амстердаме и Копенгагене использование переработанного алюминия позволяет экономить 30–50 евро на полигонных расходах на каждую тонну».

Он отметил, что подход к проектированию с возможностью демонтажа и повторного использования позволяет сохранять 60–70 процентов остаточной стоимости материалов:

«Это особенно важно для алюминия, поскольку одной из основных проблем переработки является загрязнение алюминия при смешивании со сталью, медью и другими металлами.

После использования повторное производство алюминия в правильной форме сплава становится затруднительным. Поскольку вторичный алюминий загрязняется различными материалами, получение качественной продукции превращается в более сложный процесс».