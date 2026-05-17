Встреча министров в рамках WUF13 – часть пути из Баку в Нью-Йорк – UN-Habitat

БАКУ/Trend/ - Встреча министров в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) – часть пути из Баку в Нью-Йорк.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Департамента глобальных решений UN-Habitat Рафаэль Тутс на заключительной сессии встречи министров по Новой городской повестке в рамках WUF13.

«Сегодня на встрече министров по Новой городской повестке были затронуты вопросы устойчивого развития городов, жилищного строительства, земельных услуг и другие темы. Следующие 10 лет должны стать периодом реализации. Для этого нам необходимо финансирование, местные ресурсы и больше информации»,- сказал он.

Тутс отметил, что сегодняшние дискуссии послужат подготовкой к встрече на высоком уровне.

«На наши плечи ложится новая ответственность. Давайте продолжим бакинские встречи в Нью-Йорке», — добавил Р. Тутс.