Новая городская повестка остается актуальной и спустя 10 лет — Анар Гулиев

БАКУ/Trend/- Сегодняшние дискуссии в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку еще раз показали, что Новая городская повестка остается как никогда актуальной.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на заключительной сессии встречи министров по Новой городской повестке в рамках WUF13.

По его словам, несмотря на то, что с момента принятия документа прошло 10 лет, он продолжает обеспечивать основу для решения наиболее актуальных проблем нынешнего времени — неравенства, неадекватного жилищного строительства, неформальных поселений, климатических рисков, недостатков инфраструктуры, вынужденного перемещения населения, а также необходимости более инклюзивного, продуктивного и устойчивого урбанистического развития.

«В то же время сегодняшние дискуссии ясно показали, что следующее десятилетие должно характеризоваться этапом реализации. Мы услышали убедительные аргументы о важности обеспечения адекватного жилья в основе устойчивого городского развития. Была подчеркнута важность увязки жилья с землей, основными услугами, транспортом, занятостью, общественными пространствами, финансами и мерами по борьбе с изменением климата».

А. Гулиев подчеркнул, что эта министерская встреча не является изолированным событием. Она является частью процесса, ведущего из Баку в Нью-Йорк, от Всемирного городского форума к заседанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященному среднесрочному обзору Новой городской повестки в июле.