В Азербайджане существуют широкие возможности для инвестиций - исполнительный директор

БАКУ/Trend/- В Азербайджане по-прежнему достаточно потенциала для развития в плане прямых инвестиций немецких компаний.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявила исполнительный директор Германо-азербайджанской торгово-промышленной палаты Наргиз Уиек на сессии Бизнес-ассамблеи «Лидерство частного сектора в цепочке создания стоимости в жилищном строительстве: достижение результатов, несмотря на трудности», состоявшейся в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

Она отметила, что соблюдение нормативных требований и вопросы распределения рисков, с которыми сталкиваются иностранные компании в своих странах, также остаются серьезным фактором.

«Я вижу серьезные инвестиционные возможности в Азербайджане. Это мнение укрепилось, особенно после моего недавнего визита в Карабах. Мы наблюдаем масштабные работы по восстановлению и реконструкции, проводимые государством в Карабахе. В настоящее время разминировано около 30 процентов территории, и в этих районах идет урбанизация.

Примечательно, что если планирование осуществляется в форме «умных сел» или строительства городов с нуля, эта модель работает. То есть, когда есть сильный интерес со стороны государства, коммунальных служб, инвесторов и застройщиков, система функционирует эффективно», - сказала исполнительный директор.

Она добавил, что проблема заключается в обновлении существующей инфраструктуры, то есть в процессе декарбонизации:

«Что касается технологий, инвесторы проявляют большой интерес к решениям в области возобновляемой энергии, системам хранения энергии в батареях и децентрализованным энергетическим моделям в целом. Проблема уже не в том, существует ли технология — технология существует.

Главный вопрос: как эти технологии интегрируются в общую систему проекта? Таким образом, речь идет не о внедрении отдельных решений, а об их включении в единый план проекта».

Она подчеркнула, что промышленный потенциал городов также является важным фактором:

«Для инвесторов важными критериями являются наличие промышленной инфраструктуры в городе и возможность создания декарбонизированных промышленных зон.

Кроме того, одним из основных направлений является взаимосвязь цифровой инфраструктуры и городских служб.

В целом, для инвесторов существует несколько критических факторов. Прежде всего, должны быть понятны перспективные проекты — то есть, окупаемость инвестиций, рентабельность и профиль риска. Особое значение имеет распределение рисков.

Для градостроительства необходима модель государственно-частного партнерства (ГЧП). Еще один важный вопрос — скорость разрешительной документации — насколько быстро можно получить необходимые разрешения для начала проекта.

Наконец, на первый план выходит вопрос региональной взаимосвязи. Необходимо повысить прозрачность проектов и возможность предоставления ресурсов, таких как энергия, внутри региона или из-за рубежа.

По этой причине региональное сотрудничество в Кавказском и Центральноазиатском регионах имеет большое значение».