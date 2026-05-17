Координация управления водными ресурсами и жилищной политики остается серьезным вызовом во всем мире — WILO

БАКУ/Trend/ - Вопрос координации рисков, управления водными ресурсами и жилищной политики остается серьезным вызовом во всем мире. Эти области не всегда развиваются параллельно.

Как сообщает Trend, об этом заявила региональный директор WILO Ева Керстольт на сессии Бизнес-ассамблеи «Лидерство частного сектора в цепочке создания стоимости в жилищном строительстве: достижение результатов, несмотря на трудности», состоявшейся в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

Ева Керстольт напомнила, что существуют образцовые страны, такие как Сингапур. Поскольку Сингапур — город-государство с небольшой территорией, все системы тесно взаимосвязаны. Поэтому там можно более скоординированно решать такие вопросы, как жилищное строительство, водоснабжение и очистка сточных вод:

«Однако в странах с большой географической территорией ситуация совершенно иная, и проблемы также более сложны. Поэтому, чтобы быть справедливой ко всем, я хотела бы отметить, что этот процесс не так прост для всех стран, как для малых государств».