Урбанизация находится под серьезным давлением новых стандартов — заместитель премьера Словакии

БАКУ/Trend/ - Сегодня урбанизация находится под серьезным давлением новых стандартов.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в воскресенье заместитель премьер-министра и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба в кулуарах 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

«Мы значительно повышаем стандарты в Европейском Союзе, но Словакия — страна, основанная на здравом смысле, и мы четко заявляем, что не каждое решение полезно. Нам нужно найти баланс»,- отметил он.

Тараба заявил, что Словакия хорошо известна в Европейском Союзе как страна с богатым опытом в области управления водными ресурсами.

«Мы пока не испытываем нехватки воды, и у нас также есть большой опыт в обеспечении городов высококачественной водой.

Приоритетом Словакии является обмен знаниями в этой области, поддержка местных сообществ и содействие обеспечению достаточных ресурсов в сфере управления водными ресурсами. Поэтому для нас первостепенной задачей является включение водной политики в международные отношения»,- добавил он.

Т.Тараба подчеркнул, что у Азербайджана и Словакии плодотворные отношения.

«Климатический вопрос является для нас действительно приоритетным. Международные отношения могут развиваться только посредством сотрудничества, особенно по таким вопросам, как изменение климата.

Единого решения для каждой страны не существует. Мы можем преодолеть эти проблемы только вместе»,- заключил он.