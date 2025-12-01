В Баку презентована книга Бахруза Нифталиева "Письма Богу", вызвавшая большой интерес (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация новой книги президентского стипендиата, кандидата искусствоведения, заместителя директора телеканала Mədəniyyət, поэта и публициста Бахруза Нифталиева "Письма Богу". Интерес к мероприятию был настолько велик, что гости, не поместившиеся в основном зале, наблюдали за мероприятием с верхнего этажа и даже у входа, сообщает Trend Life.

На презентации присутствовали государственные и общественные деятели, представители культурного и научного сообщества, известные писатели, поэты, деятели искусства и молодёжь. Атмосфера напоминала не формальное мероприятие, а живой творческий вечер, где каждый гость оказался частью большого духовного разговора.

В книгу вошли стихотворения автора, написанные за последние 11 лет. В предисловии народный поэт Нариман Гасанзаде высоко оценил творчество Бахруза Нифталиева, отметив его поэтический талант и подчеркнув, что его индивидуальная творческая манера занимает особое место в современной азербайджанской поэзии.

Выступавшие подчеркнули, что Бахруз Нифталиев обладает редким умением объединять философскую глубину, искренность и эмоциональную смелость. "Письма Богу" - это не просто сборник стихов, а своеобразный духовный дневник, в котором автор пытается понять, что находится за границей веры, сомнения и человеческого сердца.

Выступившие отметили неординарный взгляд талантливого поэта в творчестве, его слог. В книге "Письма Богу" автор освещает внутренний мир человека - его самые глубокие чувства, противоречия и волнения. Стихи передают весь спектр сложных состояний, которые возникают в отношениях человека с Богом. Темы творчества Нифталиева многогранны. В книге также представлены его произведения о Родине, матери, любви, бренности мира и социально-философские стихи. Обычно человек стремится идеализировать Всевышнего. Этот мотив присутствует и в стихах Бахруза. Но его особенность в другом: он обращается к Богу как к самому близкому, шутит с Ним, спорит, обижается, прощает, отворачивается и снова ищет защиты. Нифталиев подчёркивает, что путь к пониманию божественного - это, прежде всего, путь к познанию самого себя. Его стихи раскрывают различие между верой в Бога и ощущением Его присутствия. Философские мотивы в творчестве автора нередко сравнивают с абсурдистской линией Камю, Кафки и Ионеско. При этом стихи Нифталиева сохраняют эмоциональность, образность и ту тонкую душевную вибрацию, которая делает их особенно близкими азербайджанскому читателю.

Бахруз Нифталиев известен не только как поэт: зрители знают его как талантливого телеведущего, сценариста и режиссёра. Его документально-художественные фильмы и авторские программы неизменно вызывают большой интерес и получают высокую оценку. Поэт является лауреатом ряда национальных и международных премий.

Презентация превратилась в атмосферный творческий вечер, где книга "Письма Богу" стала поводом для глубоких размышлений о вере, человеческой природе и диалоге с самим собой.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!