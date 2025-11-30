Явка на выборах в Кыргызстане к 18:00 превысила 30%

БИШКЕК / Trend / — По состоянию на 18:00 на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша проголосовали 1,330,602 избирателя, что составляет 30,99% от общего числа граждан, включенных в списки.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Центральный избирательный комитет Кыргызстана, лидерами по активности остаются избирательные округа №4, №10, №13 и №30, где средняя явка достигла около 40%. Наименьшая избирательная активность зафиксирована в Бишкеке и Чуйской области - на уровне 25–26%.

Голосование началось сегодня в 08:00 по бишкекскому времени. В окончательные списки включено 4,294,243 избирателя. На территории Кыргызстана работает 2,492 участка, еще 100 - за рубежом.

Процесс голосования завершится в 20:00. Предварительные результаты будут известны практически сразу после закрытия участков. Официальное подведение итогов ожидается до 14 декабря.